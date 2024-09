James Blake brengt je helemaal tot rust met ‘Modern Soul’

Terwijl zowat heel de wereld afgelopen vrijdag alleen maar met Kanye bezig was, verrastte James Blake ons door als een ware auditieve ninja een gloednieuwe track in zijn BBC Radio 1 residency te smokkelen. Modern Soul heet het en het is, zoals we konden voorspellen, een regelrecht pareltje.

Er is verder nog steeds geen info over een mogelijke releasedatum van Radio Silence, het nieuwe album dat Blake vorig jaar had aangekondigd. Tot nu toe weten we enkel dat de grote meneer Yeezy en Justin Vernon van Bon Iver op de plaat zouden verschijnen. Dus tot Blake beslist om ons met wat meer info rond zijn nieuwe opus te verblijden, ga je het moeten doen met deze Modern Soul. Doe jezelf alvast een plezier en luister ‘m hier: