James Francis belandt in de zevende hemel in zijn nieuwe clip ‘Zoureena’

Je creditcard meegeven aan je partner klinkt behoorlijk riskant maar James Francis zou het vrijwillig doen. De Surinamer zou zijn bankrekening laten leeglopen voor Zoureena Rijger, zijn crush uit 2009 en toenmalig Miss Suriname. In de clip voor Zoureena die hier in première gaat, kan je zien wat er zou gebeuren als ze elkaar konden ontmoeten. Een hoop vuurwerk dus want James zou alles doen voor haar. De Engelstalige single komt uit bij Top Notch en lijkt te mikken op de internationale markt. Francis is druk bezig met zijn eerste EP Jodeine Vol. 1 maar Zoureena kan je hieronder al bekijken.