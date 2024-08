James Van Der Beek is een betere Diplo dan Diplo zelf

De wereld van de allergrootste EDM-sterren van deze planeet heeft me eerlijk gezegd nooit echt geboeid. Het beeld is duidelijk: privéjet uit, podium op, privéjet weer in. Wissel dit af met uren studiotijd, af en toe een meet en greet waarin je zoutloze quotes strooit en ellenlange meetings met labelbazen die smeken om nieuwe deuntjes en andere…oh, zie je, ik was al in slaap gedommeld.

Wie EDM-superster zegt, zegt natuurlijk Diplo. Hij is labelbaas van Mad Decent, deel van Major Lazer en vormt met Skrillex producerduo Jack Ü. Dat klinkt als een ongelofelijk druk en vermoeiend leven, waar je alleen blij van kan worden als je er met een rotgang een onverantwoordelijke dosis humor tegenaan smijt. En dat is precies wat James Van Der Beek heeft gedaan.

In zijn nieuwe comedyserie What Would Diplo Do vertolkt hij in de meest uiteenlopende situaties de rol van Diplo, en ik overdrijf niet als ik zeg dat dit een van de grappigste dingen is die ik in tijden heb gezien. In de kern is hij een hartverwarmende goedzak, maar die eigenschap zorgt in een cocktail met extreme onnozelheid, een nog nooit overtroffen zelfoverschatting en buitenaards egocentrisme voor situaties waarvan je in broek poept van het lachen.

Videos by VICE

Ik belde James Van Der Beek om wat vragen te stellen over de serie. Ja, alleen over de serie. Niet over Dawsons Creek. Niet over het zijn van het wandelende meme. De serie. Alleen de serie.

Noisey: Je bent natuurlijk in het leven van Diplo gedoken voor deze serie. Zijn er dingen in zijn leven die je met hem zou willen ruilen?

James Van Der Beek: Toch z’n geld, denk ik. Ik geloof dat hij behoorlijk lekker gaat.



Jij toch ook wel?

Ik mag ook absoluut niet klagen. Maar ik verdien op jaarbasis natuurlijk lang niet zo veel als Diplo.

Oké, het geld is chill, maar buiten dat: zou je een dj-leven willen leven?

Ik denk het niet. Zoals ik al zei is hij rijk, maar natuurlijk werkt hij er ook voor. Hij is elke nacht aan het werk, en als je ziet wat dat allemaal inhoudt is respect wel op z’n plaats. Ze zijn constant onderweg, en feesten zelf eigenlijk nauwelijks. Ze zijn ook constant bezig om zichzelf een beetje gezond te houden, dus het is niet alleen maar leuk.

Nu klinkt je wel alsof je een fan bent. Is dat zo?

Ik heb EDM altijd erg kunnen waarderen, ja. Hoe je het ook bekijkt, het blijft een nieuwe kunstvorm. Het is cool om te zien hoe verschillende genres samengevoegd kunnen worden, zeker door artiesten als Diplo. Daardoor was hij sowieso al op mijn radar, en werd ik ook echt enthousiast toen ik dit project kon gaan doen.

Het is ook leuk om te merken hoe veel je leert over hoe die muziek in elkaar zit. In een van de afleveringen van de show hebben we het over de track Believer van Major Lazer, en ik was echt onder de indruk van uit hoe veel elementen zo’n track bestaat als je het gaat ontleden.

Verdienen dj’s en producers meer respect voor het werk dat ze in de studio doen?

Absoluut, maar ook de dj’s als ze aan het optreden zijn. We leven nu in een tijd waarin zo veel mogelijkheden zijn en je elke dag gewoon vermaakt kan worden terwijl je op de bank zit. Er komen mensen ’s avonds op een veld naar je kijken, terwijl ze bezweet schouder aan schouder staan te dansen. Om dat voor elkaar te krijgen, en de mensen ook nog door en door te kennen en ze daardoor precies te laten reageren zoals jij wilt. Dat is toch indrukwekkend?

Absoluut. Wat zou voor jou als dj die ene magische track zijn om dit te bereiken?

Ah, dat is moeilijk, vooral omdat ik dus geen dj ben. Ik kan me wel herinneren dat we een soort dansscène moesten filmen helemaal aan het einde van de draaidag – iedereen was moe en gaar – en dat mensen spontaan energie kregen van Lean On. Dus nu ik gezien heb wat voor effect dat heeft denk ik toch dat ik daar voor zou gaan.

Diplo gaat lekker op dit moment, hoe was het voor jou om dit deel van zijn carrière te vertolken? Het lijkt me makkelijker om een persoon te spelen die al dood is, of in ieder geval één spraakmakende periode uit iemands leven.

Dat is wel tricky, inderdaad. Ik wil niet verkloten wat hij allemaal aan het opbouwen is, het liefst voeg je iets toe als je zoiets doet. Het mooier achterlaten dan je het hebt gevonden als het ware. Kijk, hij heeft deze serie natuurlijk helemaal niet nodig. Ik heb geleerd dat medelijden met een personage de grootste valkuil is – als mensen het zielig vinden is het mislukt. Daarom vind ik het zo tof dat hij zelf zo enthousiast is en ons volledig vertrouwt.

Laten we het concept omdraaien: als jij zelf een artiest uit mocht kiezen om een album over je leven te maken, wie zou het dan zijn?

Haha, nou het is wel zo netjes als ik Diplo m’n eerste optie maak, zeker als je ziet wat ik hem allemaal heb aangedaan. Als ik iemand anders moet kiezen zou het fijn zijn als diegene zichzelf een beetje kan inleven: ik heb bijvoorbeeld vier kinderen. Justin Timberlake misschien? Ik heb hem een paar keer ontmoet en ik denk wel dat hij het kan. Hij is vader, weet hoe het is om acteur te zijn en is ook nog eens een goede muzikant. Maar het is wel moeilijk hoor, zelfs ik ben niet zo narcistisch dat ik hier om sta te springen.

‘What Would Diplo Do’ is vanaf 4 november elke zaterdag om 21.00 te zien op Viceland.