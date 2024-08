James Watss’ clip voor ‘Lifestyle’ is een stuk bescheidener dan die van Rich Gang

Sinds de clip voor Lifestyle van Rich Gang is er wat veranderd in mijn hoofd. Birdman draagt in deze video het lichaamsgewicht van een puberende eland aan diamanten op zijn lichaam, en sindsdien kan ik het woord ‘lifestyle’ niet meer loskoppelen van een ziekelijk soort materialisme. Gelukkig is James Watss hier om te laten zien dat de term ook nog een andere, minder pompeuze betekenis heeft.

In de video van zijn Lifestyle, die hier in première gaat, zie je geen privéjet, Ferrari of intimiderende stapels geld, maar wel veel kleuren, natuur, en dansjes. Dit lijkt me een veel leukere, gezondere levensstijl dan die van Thugger, Quan en Baby Birdman. De track is onderdeel van James’ nieuwe EP Joy, die vanaf vandaag overal te streamen is. Doe dat hieronder, maar kijk hierboven eerst de clip die is geregisseerd door Youp Wehnes.