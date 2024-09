James Watss weet inmiddels dat geduld echt een schone zaak is

Beeld door Rebecca Camphens​

Het komt zelden voor dat iemands eerste single gelijk een hit wordt, maar dat is precies wat James Watss overkwam. Naast een paar gastbijdrages was er vrijwel niets van hem te vinden, totdat hij een contract tekende bij Top Notch en met de video voor Laten Gaan bijna een miljoen views aantikte. Dat lijkt in dit tijdperk weinig, maar voor iemand over wie bijna niets bekend is en zomaar uit het niets lijkt te komen, is het veel. Begin november komt hij met zijn EP Patience, ik sprak met hem af in de skylounge van het Hilton om met hem te praten.

Noisey: Waarom wilde je hier afspreken?

James Watss: Ik kom hier best vaak. Ga ik even wat eten of drinken met m’n vriendin, het is echt een hele fijne plek.



Op je EP staat ook een track die je speciaal voor je vriendin hebt gemaakt.

Klopt. Dat was een leuke verrassing, ze moest een beetje huilen toen ze het hoorde. Ik heb het speciaal voor haar gemaakt, maar eigenlijk kan het voor iedereen zijn. Als jij een vriendin hebt, hoef je alleen maar op play te drukken en dan is het speciaal voor haar, snap je? Sommige mannen hebben het daar moeilijk mee, maar als ik een handje kan helpen doe ik dat graag.

Je komt eigenlijk uit het niets, en je eerste single heeft al bijna een miljoen views op YouTube. Had je dat verwacht?

Nou, een miljoen had ik niet verwacht, maar ik wist wel zeker dat het iets zou gaan doen. We hebben er zoveel werk in gestopt. Vier dagen draaien op Curaçao, zoveel mogelijk zelf de juiste mensen zoeken en benaderen. Het was sowieso al mijn droom om het daar te schieten. Toen ik deze track een tijd geleden had gemaakt, wist ik al dat het de perfecte locatie zou zijn. En toen ik m’n contract bij Top Notch tekende kon dat. Het is misschien ook zo opvallend omdat niemand het echt verwacht. Een nieuwe artiest met nauwelijks volgers, daar verwacht je niet zoveel van. Maar als de muziek goed genoeg is, gaan mensen sowieso wel luisteren.

Wat me ook opviel aan de EP is dat er geen features op staan. Waarom is dat?

Ik heb voorheen vooral hooks voor anderen gedaan, en nu wilde ik laten zien dat ik echt complete tracks kan maken. Als ik de EP terugluister, hoor ik niet echt waar andere mensen dan precies hadden gepast met een verse. Ik wil het niet forceren en zomaar andere mensen erop zetten om een groter bereik te krijgen.

Je bent de game ingerold door Cho, hoe ging dat?

Nou, ik was altijd al wel bezig met muziek, maar vooral als dj. Zo heb ik de scene hier in Amsterdam wel leren kennen. Maar zelf muziek maken heb ik wel opgepakt door Cho. Hij zag ooit een filmpje van mij op Keek, een soort voorloper van Snapchat, waarin ik zong. Blijkbaar vond hij het hard, want hij plaatste een comment en een dag later zaten we samen in de studio om aan Knock Knock 2 te werken. Dat helpt wel, want opeens wilde Hef met me werken, zat ik in een goeie Pick-Up Sessie en stond ik op het album van Dio.

Wat kun je leren van iemand als Cho?

Veel. Ik mocht af en toe mee naar shows om te zien hoe dat was, maar hij helpt me bijvoorbeeld ook met schrijven. Dan vertelt hij me welke woorden ik wel of beter niet kan gebruiken. Maar ook adviezen als: laat je tracks niet aan mensen horen, gooi ze niet online.

Waarom niet? De mensen moeten je toch leren kennen?

Absoluut. Maar heel veel mensen doen dat veel te vroeg in hun ontwikkeling. Dan krijg je een keer 10.000 views. Moet je dat nou willen?



Nou, om te beginnen misschien?

Ik ben begonnen met een track die bijna een miljoen views pakt. Ik heb echt ontzettend lang gewacht en bleef werken tot ik goed genoeg was. Daarnaast heb ik gewoon overal baantjes gehad, ik denk dat ik aan iedereen in Amsterdam wel kleren of schoenen heb verkocht. Maar ik kon me daar nooit echt op focussen, omdat ik wist dat ik die avond weer tracks ging maken.

Wanneer wist je dat het tijd was?

Dat begint bij mezelf, maar bevestiging van anderen is ook belangrijk. Bijvoorbeeld Rayen, m’n manager: ik werk al met hem sinds ik muziek maak. Als hij iets echt goed vindt, dan geloof ik dat. En als je gevraagd wordt voor features, die het ook nog eens goed doen, besef je wel dat het de goede kant opgaat. Toen ik m’n tracks voor het eerst liet horen aan Kees en Farid verwachtte ik dat ze nog wel zouden schieten met feedback, maar dat was helemaal niet het geval. Dan merk je wel dat je lang genoeg hebt gewacht.

Werd je niet ongeduldig?

Ja man, en dat heeft me op een gegeven moment wel depressief gemaakt. Ik wilde wel, maar de mensen om me heen hebben me altijd verteld dat geduld beloond wordt. Daarom heet de EP ook Patience. Zonder geduld was het niet zo gegaan als nu. Ik had wel driehonderd tracks online kunnen zetten, maar als de eerste vijf slecht zijn, luistert er niemand meer. Mensen geven het op na twee pogingen, en dan moet er heel wat gebeuren voor je nog een kans krijgt.

Hoe lang heeft dat voor jou geduurd?

Eerlijk gezegd vond ik m’n eerste tracks gelijk de shit. Maar als ik ze een maandje later terugluisterde, schrok ik. Dan is het opeens: nah man, dat hoef ik nooit meer te horen. Wat voor mij goed werkte, is dat ik jongere zusjes heb. Ik zette stiekem mijn muziek voor ze op om te checken of ze het goed vonden, en toen de track afgelopen was, wilden ze het gelijk nog een keer horen. Terwijl ze niet eens wisten dat ik muziek maakte.

Waarom hield je dat geheim?

Omdat het alleen maar onnodige druk oplevert. Dan begint iedereen aan je hoofd te zeuren om nieuwe dingen, terwijl ik weet dat ik trotser ga zijn als ik het later uitbreng. Dan kun je beter niets zeggen.





