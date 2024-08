In Paradiso kon je de corona-sleur van je afschudden op dancehall en afrobeat

Gisteren mochten de nachtclubs weer open, na bijna anderhalf jaar gesloten te zijn geweest. Dat is fijn voor iedereen die van een dansje houdt, maar het is (hopelijk) ook een symbolisch einde van de periode waarin de volledige mensheid gegijzeld werd door dat rottige coronavirus. De dansvloer is weer van ons!

De Amsterdamse poptempel Paradiso organiseerde vrijdagavond als één van de eerste clubs een halve clubavond die begon om 0.01, het tijdstip waarop de clubs weer open mochten. De eerste volledige clubavond was Jamrock op zaterdagavond. Een logische keuze: Jamrock is al jarenlang een succescocktail van reggae, dancehall, hiphop soca en afrobeat. Vanavond draaien naast oprichter WaxFiend ook andere grootheden uit de scene, zoals Madbwoy. De beats zijn opzwepend, de sfeer ongedwongen. Je zou het een “huiskamergevoel” kunnen noemen, maar wat betekent dat eigenlijk nog? Vrijwel alle gevoelens speelden zich tijdens de clubsluiting af in de huiskamer, hier zijn alleen de goede vibes.

Naast de vertrouwde klanken van Jamrock waren er in de kelder nieuwe geluiden te horen. Ziongate is volgens de beschrijving een “futuristische clubavond gebaseerd op Afrikaanse elektronische riddims”. Het idee voor de avond is niet nieuw: het eerste Ziongate-feest zou vorig jaar hebben plaatsgevonden op 13 maart, de exacte dag dat de clubs gesloten werden om een jaar lang niet open te gaan. Hoewel de mensen van Ziongate het verlangen naar deze frisse clubavond brandend hielden met een maandelijkse livestream vanuit Paradiso, werd het gisteravond pas echt ingelost. De landerige sleur van het afgelopen jaar wordt verdreven door complexe, steeds veranderende ritmes. Eindeloze elektronische spanningsopbouwen, extatische uitbarstingen. Als dit toekomstmuziek is zijn de vooruitzichten gunstig.

Fotograaf Raymond van Mil legde de clubgangers vast.