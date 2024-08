Jane Goodall is meer dan de vrouw die tussen de chimpansees leefde

Primatoloog Jane Goodall en documentairemaker en fotograaf Hugo van Lawick, haar toenmalige echtgenoot, verhuisden halverwege hun tienjarige huwelijk – dat uiteindelijk strandde – naar de afgelegen bossen in Gombe, in Tanzania.



Ze wilde in Tanzania haar antropologische onderzoek naar chimpansees voortzetten, terwijl Van Lawick alles vastlegde op film, in opdracht van National Geographic. Dit resulteerde in Miss Goodall and the Wild Chimpanzees, een documentaire van een uur, waar Goodall zelf “een hekel aan had.” Regisseur Brett Morgen hergebruikte het beeldmateriaal voor zijn nieuwe documentaire Jane, die dit jaar te zien is op IDFA. Volgens hem had Goodall het gevoel dat de oorspronkelijke documentaire “vol zat met onjuistheden, waardoor ze de film nu nog steeds afkeurt.”



Vijftig jaar later heeft Morgen de fouten van Van Lawick verbeterd. Hij haalde meer dan honderd uur aan nooit vertoonde beelden tevoorschijn uit de archieven van National Geographic. Morgen zelf noemt het “hergebruik van gevonden beelden”. In zijn documentaire Jane worden de gevonden beelden gecombineerd met recente interviews met Goodall, waardoor de documentaire weldadig en persoonlijk wordt. Morgen biedt mensen een kijkje in het leven van zijn hoofdpersoon, en dat van haar ex-man en zoon, Hugo Eric Louis, die ‘Grub’ werd genoemd.



Hoewel er door de jaren heen veel is gezegd en geschreven over Goodall, gebruikt Morgen zijn talent voor het neerzetten van personages los van het beeld dat over hen bestaat – zoals hij eerder deed in Cobain: Montage of Heck en The Kids Stay in the Picture – om een eerlijk en transparant protret van Goodall te maken. We spraken Morgen over zijn faalangst, zijn worsteling om een goede filmmaker (en een goede vader) te zijn en over de vraag waarom Goodall misschien wel het lichtpuntje is dat we allemaal nodig hebben in deze donkere tijden.





Ik heb het gevoel dat wij dit moment niet zelf hebben gekozen, maar dat het moment ons heeft gekozen. Het feit dat onze premiere in Los Angeles samenviel met het Harvey Weinstein-verhaal, vind ik erg ironisch. Ik liep op de rode loper, toen een vrouw me ineens vroeg over Harvey Weinstein en de giftigheid van ons beroep. Ineens keek ik naar rechts en zag ik Jane naar me toe lopen. Het is heerlijk dat we in deze donkere tijden – in onze industrie, in de politiek en in de wereld in het algemeen – een lichtend voorbeeld hebben dat we kunnen volgen. Hoeveel geluk hebben we dat we een echte heldin in ons midden hebben?

