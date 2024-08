In Japan kun je iemand inhuren om niets te doen

Voor de meeste mensen is werk een eindeloze lijst aan taken die moeten worden voltooid – er zijn teveel dingen die moeten gebeuren en er lijkt niet genoeg tijd te zijn om ze allemaal te doen. Maar voor één Japanse man geldt het tegenovergestelde. Shoji Morimoto (37) woont in Tokyo en biedt zichzelf sinds 2018 te huur aan om niets te doen. Inderdaad, niets.

Hij krijgt verzoeken van mensen op zijn Twitteraccount, die op het moment van schrijven meer dan 260.000 volgers heeft. “Ik huur een persoon (mij) aan je uit die niks doet,” staat er in zijn bio.

Videos by VICE

Elke sessie kost 10.000 Japanse yen (70 euro), plus enige kosten voor transport en eten. Morimoto schat in dat hij sinds het begin van zijn onderneming zo’n 3000 aanvragen heeft gekregen, met gemiddeld twee tot drie klanten op een dag. Hoewel er volgens Morimoto geen tijdslimiet aan een afspraak zit, brengt hij meestal zo’n twee tot drie uur met elke persoon door. Dus wat houdt “niets” doen eigenlijk in?

“Tijdens de diensten vergezel ik mijn klanten tijdens alles waar ze me voor nodig hebben. Ik beantwoord hun vragen, luister naar ze, en knik wanneer nodig,” vertelt Morimoto aan VICE. “In het begin was het nogal ongemakkelijk, maar ik raakte er uiteindelijk aan gewend.”

Morimoto heeft niet echt een typische werkdag. De ene dag zit hij in de bioscoop een film te kijken en de dag erop zit hij honderden meters in de lucht tijdens een helikopterritje. Hij is met een klant naar Disneyland geweest en heeft tijdens een maaltijd naar een overspelige echtgenoot geluisterd die een affaire opbiechtte. Soms is hij er voor morele steun – zoals die keer dat hij iemand vergezelde die scheidingspapieren moest indienen, of een ziekenhuis bezocht om bij een patiënt te zijn die kort daarvoor een zelfmoordpoging had gedaan.

Foto met dank aan Shoji Morimoto

Foto met dank aan Shoji Morimoto

“Ik denk dat de reden dat mensen mijn diensten aanvragen afhangt van de omstandigheden waarin de klant zich bevindt,” zegt hij. “Het komt erop neer dat je in bepaalde situaties ‘de aanwezigheid van een persoon’ nodig hebt.”

Foto met dank aan Shoji Morimoto

“Het komt erop neer dat je in bepaalde situaties ‘de aanwezigheid van een persoon’ nodig hebt.”

Foto met dank aan Shoji Morimoto

Morimoto kreeg de inspiratie om zijn zelfverhuur-dienst te beginnen nadat hij wegging bij zijn vorige baan als schrijver en editor voor lesmaterialen.

“Ik liep altijd rond met het gevoel dat ik iets moet doen, maar dat ik nergens goed in ben. Ik heb een paar dingen geprobeerd waarvan ik dacht dat die wel bij me zouden passen, maar niets werkte echt. Dus ik dacht, ‘ik ben niet echt ergens voor weggelegd, dus misschien ben ik juist voor niets weggelegd’.”

“Ik heb een paar dingen geprobeerd waarvan ik dacht dat die wel bij me zouden passen, maar niets werkte echt. Dus ik dacht, ‘ik ben niet echt ergens voor weggelegd, dus misschien ben ik meer voor niets weggelegd’.”

Morimoto’s werk heeft in Japan zoveel aandacht gekregen dat hij meerdere keren in plaatselijke media is verschenen. Zijn verhaal is zelfs de inspiratie geweest voor een dramaserie op tv, Rental Nan mo Shinai Hito, oftewel “Huur een Persoon in die Niets Doet.”

Volgens Morimoto is dit de eerste keer dat hij ooit voldoening uit zijn werk heeft gehaald.

“Er zijn zoveel interessante manieren waarop mijn werk zich ontwikkelt, dus het gaat nooit vervelen. Ik krijg er ook de kans door om dingen te doen die ik me anders nooit had kunnen voorstellen, dus dat is ook interessant.”

_Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Canada.

_

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.