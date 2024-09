Japanse demonen en gigantische konijnen die een een potje basketbal spelen

De Japanse kunstvorm ukiyo-e heeft bijzonder weinig te maken met basketbal. De iconische vorm prenten op houtsnijwerk uit de negentiende eeuw was namelijk al lang uit de mode toen de sport zijn intrede deed. Maar deze culturele kloof hield kunstenaar Andrew Archer uit Nieuw-Zeeland niet tegen om zijn serie Edo Ball te creëren, waarin hij de twee op een bijzondere manier combineert.

Archer maakte een surrealistische mengelmoes van vreemde basketbaltaferelen. Zo maakt een gigantisch konijn zich klaar om een balletje te schieten middenin de oceaan in The Bunny. En in The Ghost zie je een nogal magere basketbalspeler bevroren in een winnend shot.

Terwijl de combinaties in Edo Ball niet erg orthodox lijken, is het resultaat uniek en aangenaam. Toch blijft de hamvraag waarom een kunstenaar uit Nieuw-Zeeland nu juist deze potpourri van stijlen maakt. Archers antwoord is simpel: het is een hommage aan beide culturen.

“Ik ben zowel door basketbal als door de Japanse kunst geïnspireerd. Ik speel al mijn hele leven basketbal en ik ben een grote fan van Japanse kunst. Ik woonde vroeger namelijk in Azië en ik vond hun manier van kunst maken altijd al verbazingwekkend mooi,” legt de kunstenaar uit aan Creators. “De toewijding aan de ambacht, de manier waarop ze verhalen overbrengen en de artistieke kwaliteiten van ukiyo-e vind ik zo inspirerend.”

Verbazend genoeg gelooft Archer dat zijn onderwerpen niet zo hard clashen als je zou denken: “Ze passen veel beter bij elkaar dan dat ik me in eerste instantie had ingebeeld. De persoonlijkheden en bijnamen van basketbalspelers passen op stilistisch vlak goed bij de onderwerpen van ukiyo-e. Bovendien is de kunstvorm een goede manier om de energieke kracht en overdrijving in basketbal goed uit te drukken,” voegt hij toe.



Archer voegde ook nog wat stilistische elementen toe van zijn eigen opvoeding: “Heel wat van de tattoos van de spelers verwijzen naar traditionele Maori-kunst en de Pacifische eilanden. Dat zijn twee prachtige culturen waarmee ik opgegroeid ben in Nieuw-Zeeland. Ik vind het belangrijk om zowel oude als nieuwe tradities te mengen en culturen te mixen in zowel de kunst als in ons dagelijkse leven.”



Bekijk meer prints van Edo Ball hier. Meer werk van Andrew Archer vind je op zijn website.