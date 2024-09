Weet je nog die Japanse kannibaal die een Nederlandse vrouw verkrachtte en opat? Die is de pijp uit.

De Japanse kannibaal die in Parijs een vrouw had vermoord, verkracht en opgegeten, zonder daar ooit voor in de gevangenis te hebben gezeten, is overleden, bevestigde zijn broer op donderdag.

Issei Sagawa, die op 24 november 2022 op 73-jarige leeftijd aan een longontsteking overleed, werd in 1981 internationaal berucht nadat hij zijn klasgenoot Renée Hartevelt op brute wijze vermoordde.

Videos by VICE

De destijds 32-jarige was promovendus Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Sorbonne en had een obsessie met het proeven van mensenvlees.

“Niemand gelooft me, maar het was uiteindelijk mijn bedoeling om haar op te eten, niet per se om haar te vermoorden,” vertelde Sagawa in 2009 in een interview aan VICE. Hij wilde dat Hartevelt hem een stukje van haar vlees liet proeven terwijl ze nog leefde, zei hij.

Hoewel hij, toen hij door de Franse politie werd opgepakt, uitdrukkelijk bekende zijn afschuwelijke misdaden te hebben gepleegd – “Ik heb haar vermoord om haar vlees te kunnen eten” – heeft Sagawa nooit een gevangenisstraf gekregen. Door mazen in de internationale wetgeving kon hij op vrije voeten blijven, tot op het moment van zijn overlijden.

Nadat hij werd gearresteerd door de Franse autoriteiten is hij door de dokters die hem onderzochten als wettelijk krankzinnig en ongeschikt om terecht te staan verklaard, met als gevolg dat de autoriteiten hem naar Japan deporteerden.

Toen Sagawa bij terugkomst in Japan naar het psychiatrische Matsuzawa-ziekenhuis in Tokio werd gestuurd, kreeg hij van de dokters daar echter een andere diagnose. Psychologen verklaarden hem als geestelijk gezond en stelden vast dat hij de vrouw, die 25 was, enkel om redenen van seksuele perversie had vermoord.

Maar omdat de aanklachten tegen Sagawa in Frankrijk na zijn deportatie waren ingetrokken konden de Japanse autoriteiten niet bij de verzegelde gerechtelijke documenten en was er dus geen bewijs om hem te veroordelen. In de jaren die volgden zijn er door de autoriteiten geen noemenswaardige pogingen gedaan om Sagawa voor zijn misdaden te veroordelen.

In latere interviews die Sagawa gaf legde hij uit dat hij al sinds de basisschool gefascineerd was door kannibalisme en dat hij naar het dijbeen van een mannelijke klasgenoot staarde. Ook voerde hij seksuele handelingen uit met zijn hond.

Hij had al eerder geprobeerd om mensen te eten, maar was steeds te bang om het door te zetten. In Parijs lokte hij bijna elke avond sekswerkers naar zijn huis maar slaagde er niet in om iemand te vermoorden, tot hij zijn Nederlandse klasgenoot Renée Hartevelt ontmoette.

Hij nodigde Hartevelt uit in zijn appartement met het excuus dat hij hulp nodig had met Duits leren. Hij zei dat hij haar had uitgekozen vanwege haar uiterlijke schoonheid, iets waar hij zich als een man van 1 meter 50 met kleine handen gebrekkig in vond.

Na een eerste moordpoging vermoordde Sagawa haar uiteindelijk op 11 juni 1981. Hij besloop haar terwijl ze poëzie aan het lezen was en schoot haar in de nek met een geweer dat hij gekocht had en verborgen hield. Er zijn tegenstrijdige verklaringen over hoe hij aan het geweer is gekomen. Hij viel flauw toen hij zag hoe haar bloed zich verspreidde, vertelde hij later in interviews.

Toen hij weer bij zinnen kwam verkrachtte Sagawa haar lichaam. Daarna at hij stukken van haar vlees op, zowel rauw als gekookt. Een paar dagen later, toen haar lichaam begon te rotten, stopte hij haar in twee koffers die hij voor de zonsopgang in een meer in een stadspark dumpte. Twee joggers die bloed uit de koffers zagen komen hebben toen de politie erbij gehaald. Tegen die tijd had de familie van Harteveld haar al als vermist opgegeven.

Sagawa verdiende zijn brood met zijn beruchte imago nadat hij zichzelf op 12 augustus 1986 bij het ziekenhuis uitcheckte, toen het Japanse rechtssysteem hem niets meer kon maken. Zo’n tien jaar lang genoot hij van zijn bekendheid in Japan, waar mensen gefascineerd waren door zijn gruwelijke verhaal.

Sagawa schreef boeken en tekende manga over zijn daden en kannibalistische verlangens. Hij had ook een tijdje een succesvolle tv-carrière; hij speelde in een aantal pornofilms waar hij zijn misdaden naspeelde en verscheen bij kookprogramma’s waar hij rauw vlees at. Hij schilderde en verkocht ook naaktportretten van vrouwen.

Sagawa woonde bij zijn jongere broer in Tokio en kreeg in 2013 een beroerte. Hij gaf in 2009 toe dat hij nog steeds fantaseerde over het opeten van een vrouwenlichaam, hoewel hij beweerde dat hij nooit zou handelen naar wat hij “simpelweg een fetisj” noemde.

“Als een normaal persoon een meisje leuk vindt, heeft hij van nature het verlangen om haar zo vaak mogelijk te zien, om dichtbij haar te zijn en haar te kussen, toch?”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE World News.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.