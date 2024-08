Pro skater Jarne Verbruggen moet niets weten van skatewedstrijden

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË’.

Het is de droom van elke diehard skater: een grote sponsor overtuigen om een board te verkopen met jouw naam op. Om daarin te slagen moet je jarenlang consistent harde videoparts uitbrengen, en in ons klein landje zijn er maar een handvol skaters die deze droom waar hebben gemaakt. Jarne Verbruggen (26) is daar één van. En niet zomaar één. Jarne staat wereldwijd bekend voor zijn rauwe stijl en heeft sinds twee jaar zijn eigen board bij Element.



In de wereld van pro skaters is er een groot onderscheid tussen de wedstrijdskaters die alles doen om trofeeën (en uiteraard een mooie pot prijzengeld) te winnen, en de skaters die dat de grootste bullshit ooit vinden. Jarne kan je vol overtuiging in die tweede categorie plaatsen. Hij doet niet mee aan wedstrijden, heeft geen board vol stickers van zijn sponsors en geeft zeer weinig fucks om wat jij daarvan denkt. Dat hoeft ook niet, als hij maar harde videoparts blijft uitbrengen. Die eerste categorie krijgt echter veel meer media-aandacht, en dat levert ook meer bedrijven op die grote sommen neerleggen voor die ene sticker op hun plank. Met wat hij liet zien in Jacky Jacky van Phil Zwijsen konden we bovendien niet anders dan hem op onze lijst van beste skatevideo’s van 2018 zetten.

Ik bolde naar Mechelen, de geboortestad van Jarne, om hem te vragen hoe royaal hij leeft als pro skater. We hadden het over zijn bankrekening, veeleisende sponsors en een drol leggen op de Olympische Spelen.

VICE: Hey Jarne, twee jaar geleden werd je in het skatepark van Mechelen overdonderd met de aankondiging dat je pro werd. Hoe voelde dat?

Jarne: Ja, hoe voelde dat… Vooral omdat al mijn maten er waren, was dat voor mij het beste gevoel ooit. Ik was het al iets vroeger te weten gekomen, dus ik wist wel dat die dag eraan ging komen. Maar dan nog, dat moment. Die dag. Hoe vaak gebeurt dat? Zoveel mensen in het skatepark van mijn hometown Mechelen. Ja man, wat is er meer als pro?

“Ik wou toen ik klein was altijd treinchauffeur worden. Puur omdat iedereen je dan gewoon gerust laat.”

Kreeg je toen meteen een grote paycheck?

Nee, niet meteen een grote paycheck of zo. Telkens als er een board wordt verkocht met mijn naam erop, krijg ik een beetje geld. Het is niet zo dat er ineens een grote som op je rekening verschijnt. Je krijgt vooral veel slaag in je gezicht van je maten, haha. Nee, in het algemeen is er niet veel veranderd nu ik pro ben. Enkel dat mijn naam op een deck staat.

Kan je er momenteel leven van het skaten of heb je nog een andere job?

Ik heb nog nooit een job gehad in mijn leven. Ik heb tot nu toe altijd bij mijn moeder en stiefvader gewoond. Aan hen betaal ik wel een beetje voor de huur en andere kosten. Nee man, het is echt gek. Ik heb altijd geld gekregen van mijn sponsors om te kunnen leven en nu ik pro ben geworden is dat iets meer.

Ik krijg het meeste van Nike en Element, omdat dat de grootste merken zijn. Zij steunen mij echt kapot hard. Je moet wel begrijpen, ik krijg dat niet rechtstreeks van de merken. Ik krijg dat van de managers die achter mij staan. Dat zijn Alex, Romy, Vaughan en Collin, ook allemaal echte skaters, snap je. Mensen die iets in mij zien en mij willen steunen. Die probeer ik ook zoveel mogelijk te bedanken als ik kan. Tegen hen kan ik alles zeggen wat ik wil. Ook als ik bijvoorbeeld in mijn bed heb gepist. Van die shit.

Zou je ooit een 9 tot 5 job kunnen doen denk je?

Ik zou geen 9 to 5 job kunnen doen, maar wel een 5 to 9, haha.

Welke job zou je nu aan het doen zijn als je niet was beginnen skaten?

Ik wou toen ik klein was altijd treinchauffeur worden. Puur omdat iedereen je dan gewoon fucking gerust laat. Een andere job? Geen idee. Maar ik denk daar ook niet over na. Een 9 to 5 is ondenkbaar voor mij. Ik besef dat ook niet echt, omdat ik nooit iets anders heb gedaan. Ik ben in het vijfde middelbaar gestopt met school, omdat ik het te druk had met skaten. Van mijn twaalfde ging ik al mee op tour. Met een van mijn beste maten, Ben van JeanJaques, reed ik bijvoorbeeld mee naar Marseille. Wij gingen dan met een paar maten naar daar om te gaan skaten. Geen slaapplek of zo, gewoon een paar uurtjes maffen aan de inkom van een hotel en dan terug gaan skaten. En dan jaren later betalen sponsors de hotels, niet normaal.

“Ik hoop ik dat ik een handplant kan als ik vijftig ben. Anders weet ik niet waarom ik geleefd heb.”

Wat denk je dat je zal doen als je vijftig bent?

Ik hoop ik dat ik een handplant kan als ik vijftig ben. Anders weet ik niet waarom de fuck ik geleefd heb. Ik kan echt niet verder denken dan anderhalve week. Hoe kan je nu zeggen wat je wilt doen over een jaar? What the fuck weet ik wat ik wil doen. Wat ik nu wil doen is gewoon wat ik nu aan het doen ben.

Zou je zelf nooit manager van een skateteam willen worden?

Nee, eigenlijk niet. Ik kan mezelf niet eens managen. Eerlijk antwoord. Ik heb daar wel over nagedacht, maar dat zullen we dan wel zien. Maar nu denk ik echt: fuck dat. Beeld je in om een groepje skaters te managen. Ik zou niet eens twee honden willen hebben.

Ben je als pro skater ook bezig met belastingen?

Wow man, de vraag die je mij nu stelt. Ik ben net te weten gekomen dat ik 7.400 euro moet betalen aan de belastingen van het afgelopen jaar. Echt fucked up. Ik ben zelfstandige, maar het probleem is dat ik te weinig onkosten maak. Als ik op tour ga om een video te filmen, dan moet ik alles bijhouden wat ik uitgeef. Op het einde van de maand zet ik dat dan op een factuur voor mijn sponsor. Maar nu heb ik juist ontdekt dat die motherfuckers van de belastingen dat anders zien. Bijvoorbeeld de 600 euro die ik op de factuur zet, zien zij als een bonus die ik krijg van mijn sponsor. Maar eigenlijk komt dat van mijn eigen geld, en daar rekenen ze dan nog extra belasting op. Eerlijk, ik ben ook gewoon achterlijk met die shit man. Ik haat het.

“Onlangs was er nog een kousenmerk dat me wou sponsoren. Eerst dacht ik: tuurlijk, ik kan ook wel kousen gebruiken. Maar dan kwam ik te weten dat ze eigenlijk niks met skaten te maken hebben. Vergeet het maar.”

Wat vragen die sponsors allemaal van je?

Het enige wat ik doe voor mijn sponsors is harde parts filmen. Voor de rest doe ik echt wat ik wil. Als ze te veel dingen vragen, begin ik gewoon te fucking rollerbladen ofzo. Ik blijf gewoon mijn shit doen en dat is goed genoeg. Je moet niet alles doen wat ze van je vragen, want dan begin je te sukkelen. Dan ga je dingen doen tegen je zin, want dan doe je het voor iemand anders. Als wat ik doe niet genoeg is, dan kunnen ze mijn ballen likken. Maar niet andersom. Daarom ben ik ook geen voetballer snap je, niemand gaat mij zeggen wanneer ik wat moet doen.



Staat dat niet in je contract?

In een contract van mij staat bijvoorbeeld dat ik stickers op mijn deck moet plakken. Ik wil niet stoer overkomen, maar dat is niet wie ik ben. Ik toon op mijn manier hoe ik het merk vertegenwoordig. Ik ga niet op mijn fucking voorhoofd een merk plaatsen. Je wordt meer gerespecteerd met een harde part dan door stickers op je board te plakken. Er was onlangs nog een kousenmerk dat me wou sponsoren. Eerst dacht ik : tuurlijk, ik kan ook wel kousen gebruiken. Maar dan kwam ik te weten dat ze eigenlijk niks met skaten te maken hebben. Fuck dat dan. Ik vergelijk dat met motorcrossers, zij hebben echt overal stickers en logo’s hangen. Ik vind dat er betere manieren zijn om een merk te vertegenwoordigen. Dat gaan mensen dan ook meer appreciëren. Hang gewoon niet de slet uit.

Pushen ze je soms om mee te doen met wedstrijden?

Nee, niet echt. Jij lijkt me ook een skater. Wie zie je liever skaten, streetskaters of wedstrijdskaters? Dat zijn echt twee uiteinden. Van mij vragen ze dat niet, omdat ze weten dat dat niks voor mij is. Wedstrijden hebben volgens mij echt niks te maken met skaten.

“Ik zou naar de Spelen gaan, zorgen dat ik drie dagen niet gekakt heb, dan bij mijn laatste run een drol draaien op de rail en dan hopen dat ze mij min honderd punten geven. Who cares.”

Ben van JeanJaques werd onlangs nog gevraagd om het Belgisch team te coachen voor de Olympische Spelen in 2020. Eerst waren we hem nog aan het overtuigen om het te doen. Maar we zouden ons er niet goed bij voelen. Skaten is alles behalve een olympische sport voor ons. Moest ik meegaan, dan zou ik er gewoon mee gaan lachen. Ik zou naar daar gaan, zorgen dat ik drie dagen niet gekakt heb, dan bij mijn laatste run een drol draaien op de rail en dan hopen dat ze mij min honderd punten geven. Fuck die shit allemaal.

Ik heb zin om te skaten, man, kom we zijn weg.

Oké, laatste vraag. Is er nog één ding dat je wilt bereiken in de skatescene?

In de eerste plaats alles behouden wat ik nu heb. In de tweede plaats, misschien wel Albert Heijn. Albert Heijn, man. Albert Heijn als hoofdsponsor. Ik zweer het, die hebben super goede smoothies. Haha nee, ik zever. Wat ik nog wil bereiken is dat ik zou kunnen uitleggen aan fucking iedereen wat skaten nu eigenlijk is, maar de helft van de wereld blijft ons haten. Dat iedereen ons gewoon snapt en met rust laat. Als skater is mijn einddoel nose-slide, nollie flip to fakie in de bowl van Lance Mountain, dan een dikke handplant en dan los het graf in. Peace out.

