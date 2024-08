La Vida Lockdown: Pro skater Jarne Verbruggen over zijn beste video part ooit

Volg alle episodes van ‘La Vida Lockdown’ op IG Live door ons te volgen op Instagram.

Jarne Verbruggen (27) is ongetwijfeld de meest besproken Belgische skater van het moment. We kennen hem als Mechelaar, maar hij woont momenteel in het Zuiden van Frankrijk, waar de maatregelen toch nog een stuk strenger blijken dan bij ons. Wie daar gaat skaten, riskeert bijvoorbeeld een boete.

Zijn vorige part, ‘What Paradise’, belandde in onze lijst van beste skatevideo’s van 2019. En onlangs is ‘Professional Life’, het nieuwe part dat Jarne Verbruggen maakte met zijn trouwe filmer Guillaume Perimony, enorm viraal gegaan door zijn creatieve selectie aan tricks, hilarische sketches en een aantal bijna-doodervaringen.

In deze aflevering van onze ‘La Vida Lockdown’ reeks, waarin we Belgische creatieven via Instagram Live spreken over hun leven in quarantaine, had ik het met hem over dit meesterwerk, vroeg ik hem naar tips voor andere skaters in lockdown, en onderbrak Jarne’s moeder ons interview plots met een brandende vraag.

VICE: Hey Jarne, waar zit jij in lockdown?

Jarne Verbruggen: Ik ben in Biarritz, een dorpje in het Zuid-Westen van Frankrijk. Ik huur hier een appartement met een maat van mij, Rafa. Da’s een skater uit Spanje die ik hier heb leren kennen. We zitten hier vrij chill: we hebben een nice appartement op een toplocatie, en voor een goede prijs omdat het nu het laagseizoen is. We wonen tussen een golfterrein en de zee, echt zot.

Hoelang woon je daar al?

In dit appartement nu al zo’n vier maanden. Daarvoor heb ik zes maanden in een ander appartement hier gewoond, maar ik moest terug naar België om mijn pas te fixen. Dat duurde echt fucking lang, omdat ik die heel vaak ben kwijtgespeeld. Dus heb ik een maand in België gezeten, en toen begon dat hele corona verhaal. Ik heb net op tijd alles kunnen fixen om terug naar Biarritz te kunnen komen. Als dit allemaal voorbij is, ga ik eerst een maand reizen, en dan hier weer iets om te wonen zoeken.

Wat doe je tegenwoordig zoal, behalve skaten?

Euhm, veel slapen. Veel eten. Rafa kookt super graag. Hij steekt er echt veel tijd in. Dat is goed voor mij want ik eet fucking graag. Ik geniet gewoon van de kleine dingen eigenlijk. Gaan wandelen is al speciaal ofzo.

De eerste twee weken mochten we hier helemaal niet buiten. Nu is dat tenminste al aangepast naar één uur per dag naar buiten gaan en tot maximum 500 meter van waar je woont. In praktijk gaat iedereen daar wel wat over, maar er zijn veel flikken die dat controleren. Je moet echt een papier als bewijs bij je hebben. Dat is in België ook zo zeker?

Nee, in België mag je gewoon naar buiten om te gaan sporten. Heb je dan al last gehad met die strenge regels?

Ja, de flikken hier zijn echt niet chill. Zelf heb ik nog geen boete gehad, enkel een waarschuwing wegens ‘skaten’, ook al was ik op dat moment niet eens aan het skaten. Die flik zei zelfs tegen ons: ‘Skaten is geen sport.’ Waarop wij antwoordden: ‘Het is nu zelfs een olympische sport, dat weet jij toch ook’. En dan hij weer: ‘Ja, voor mij is dat geen sport’. Echt een klootzak. Op dat papiertje moet je je adres invullen en om welk uur je de deur bent uitgestapt.

Ga je dan nog elke dag skaten?

Ja, maar ik heb nog altijd last van mijn voet die ik vier maanden geleden gebroken heb tijdens het filmen van mijn nieuwe part. Die is nog altijd niet helemaal in orde, maar het voelt wel al goed dat ik weer wat ollies kan doen en kan cruisen. Eigenlijk is deze tijd een goede manier voor mij om er terug wat in te komen. Al word ik soms wel wat zot omdat ik te veel op dezelfde plek zit. Je moet je echt kunnen bezighouden nu.

Wat mis je het meest aan het gewone leven voor de lockdown?

Naar het strand gaan. Normaal zouden wij nu sowieso op het strand liggen want het is fucking goed weer hier. De zee is echt op één minuut wandelen, maar het strand is helemaal afgesloten omdat er een aantal surfers toch in de zee waren gegaan. Eerst mocht je nog langs de dijk lopen. Die hebben dat dus wel een beetje verpest. Zelfs de viewpoints om naar de zee te kijken zijn afgesloten. Maar het is ook wel goed dat ze dat doen vind ik: ze moeten een beetje streng zijn nu, anders gaat het allemaal blijven duren.

Zijn er daar veel mensen besmet met corona dan?

Hier niet zo veel. Maar ja, veel mensen van Parijs hebben hier een vakantiehuis, en dan is er wel het gevaar dat ze zo het coronavirus meebrengen naar hier. Er zijn hier zelfs al auto’s met een Parijse nummerplaat kapot geslagen omdat de locals de Parijzenaren hier weg willen…

https://youtu.be/mIkWPoeHlvM

Even terug naar het skaten: je laatste part, ‘Professional Life’, is echt helemaal viraal gegaan. Hoe voelt het wanneer zoiets gebeurt?

Een week lang zag ik mezelf constant passeren op social media: fucking raar. Ook echt nog op vreemde websites. Blijkbaar is dat stuk met die bloembak in Noorwegen op tv geweest, en in Nederland op Dumpert. Fuck Dumpert trouwens, echt dikke mongolen. Haha.

Waar heb je die footage allemaal gefilmd? En hoelang heb je erover gedaan?

Toch wel twee jaar. Het stuk in Kroatië is van twee jaar geleden. Ik wou daar gaan skaten omdat mijn moeder naar daar was verhuisd. Toen dacht ik: waarom neem ik filmer Guillaume niet mee, want er zijn daar veel coole spots. Dus hebben we scooters gehuurd en hebben we nice plaatsen gevonden in allerlei dorpjes. In Kroatië zijn we twee keer geweest, en voor de rest ook nog in België en andere plekken in Europa. Daartussen heb ik ook nog ‘What Paradise’ gefilmd, dat vorig jaar is uitgekomen.

In je nieuwe part is er dus ook een scene waarin je een bloembak op je hoofd krijgt. Was die man die de bloembak gooide erna nog naar beneden gekomen eigenlijk?

Nee, zijn buren waren naar beneden gekomen en vertelden ons dat die man echt wel problemen heeft. Ze hadden zelfs naar de politie gebeld zodat zij met hem zouden gaan praten. En terwijl die agenten met hem aan het praten waren, heb ik die trick eigenlijk kunnen landen.

Daarna was er trouwens nog een ander politieteam gekomen, en die deden heel moeilijk tegen ons. Best vreemd: het eerste team stond aan onze kant, het tweede helemaal niet. Maar ik wou die man ook niet aanklagen ofzo. Wat heb ik daaraan? De rough cut van heel dat gebeuren komt trouwens binnenkort online, dan kan je het allemaal zien. Dat was sowieso wel het zotste dat ik ooit meegemaakt heb tijdens het skaten.

“Ik had er mijn auto op gewed dat ik hem zou landen. Bij de volgende poging brak ik mijn deck, en de dag erna ging onze laatste dag op die spot zijn…”

Was dat ook je favoriete trick van deze part?

Nee, die Half Cab to Backside 360 [ check hem hier op minuut 3:25 , red.] vond ik nog wel beter eigenlijk. Daar was ik echt blij mee: het heeft twee dagen geduurd tot het me lukte. Tijdens mijn pogingen was ik met Guillaume beginnen wedden dat ik hem zou landen. Dat begon bij: ‘50 euro als ik hem nu niet land.’ En dan werd dat 100, 150, 200 euro, en het bleef maar duren. Uiteindelijk dacht ik: fuck al dat geld, ik zeg gewoon mijn auto. Bij de laatste try die dag brak ik mijn deck, en dus had Guillaume mijn auto gewonnen.

De volgende dag was onze laatste in Kroatië, en dus ook mijn laatste kans om die trick te landen, anders ging hij echt mijn auto krijgen. Ik had zelfs geen deck meer, en er waren daar helemaal geen skateshops. Uiteindelijk hebben we een kerel gevonden die decks met de hand maakt. Dus zijn we daar een deck gaan halen, dan teruggereden naar die spot en daar heb ik hem dan gelukkig geland. Dat is voor mij de beste trick die ik ooit heb geland.

Heb je nog tips voor skaters die nu thuis vastzitten?

Wat ik vooral doe is proberen om fit te blijven. Ik doe elke dag wat oefeningen zoals squats om mijn benen sterk te houden. Dat helpt echt. Anders ga je niet meer zo stevig op je deck staan als je een tijdje niet meer hebt geskatet. En te veel vette skate video’s checken is geen goed idee denk ik, want dan ga je zelf veel te veel zin krijgen om hetzelfde te doen.

Wat ik wel nog doe, is van die rotte skate video’s kijken, waar je helemaal geen zin van krijgt om te gaan skaten. Dat helpt ook nog wel, haha. Eigenlijk heeft deze tijd ervoor gezorgd dat skaten terug naar zijn essentie is gegaan. Het is allemaal weer een beetje zoals vroeger, toen er nog helemaal geen skateparks waren en je alles op straat moest doen. Oefen dus gewoon heel de tijd je flatground en je pop & push, dan kan je na de lockdown goed switch-pushen.

Welke ‘rotte skate video’s’ bedoel je dan juist?

Jarne Verbruggen: Er zijn tegenwoordig bijvoorbeeld heel veel mensen die die Supreme video’s willen nadoen, met hetzelfde soort lens en dezelfde edit. Dat stoort me wel een beetje. Ik vind het nu al irritant om dat zo vaak te zien. Die hype gaat ook gewoon voorbijgaan. Het liefst check ik gewoon veel oude video’s…

– In de comments van onze Instagram Live vraagt de moeder van Jarne plots: ‘Wat is je favoriete eten?’

Jarne Verbruggen: Ja, ik snap niet waarom ze dat vraagt? Dat weet ze toch. Dat is bloemkool met bechamelsaus, patatten, erwten, wortelen en een hamburger. Moeder, ik heb vandaag nog erwten en wortelen gegeten! Hier eet ik normaal enkel Spaans omdat mijn huisgenoot van Spanje komt. Maar je kan België niet uit de Belg halen, of zoiets!

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË‘.

