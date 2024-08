Podcast: Hoe de 25-jarige Jason Vermeer trainer werd in China

Jason Vermeer is 25 en trainer in China, bij Beijing Guoan. Bij die club werkt hij als individuele coach met de grootste talenten. Jason vindt dat een lekkere baan om te hebben, maar door het Coronavirus is het complete Chinese voetbal stil komen te liggen. In de podcast vertelt Jason over de impact van het virus en zijn baan in het Chinese topvoetbal. De aflevering is hier te luisteren bij Apple of hieronder op Spotify: