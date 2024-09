Jay Z bevestigt dat ‘4:44’ toch wel een album is

Het is een lange tijd een mysterie geweest wat 4:44 nou precies is. De marketingmachine van Tidal, geruchten op Twitter en verschillende teasers lieten iedereen denken dat er een nieuw Jay Z-album onderweg is, en daarom ontstond er een kleine teleurstelling toen bekend leek te worden dat het ‘slechts’ om een filmproject van Mahershala Ali en Danny Glover ging. Nu, een paar weken later, is 4:44 waarschijnlijk nog steeds die film. Maar dus ook een album van Jay Z. Tidal bevestigt dat het op 30 juni uitkomt.

