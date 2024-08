Jayboogz gaat dit leven tot de laatste druppel uitmelken

Jayboogz mag niet klagen. Een aantal jaren terug was hij nog profvoetballer, maar op een gegeven moment werd hij verliefd op muziek en besloot hij het roer om te gooien. Onlangs kwam zijn debuut-EP Disappear uit en een week later zei hij zijn tienerjaren gedag op zijn twintigste verjaardag. Toen ik met hem afsprak om te praten over zijn tracks en sportverleden, viel zijn enthousiasme en zelfverzekerdheid me direct op. Hij gaf me onbewust wat relatieadvies en durfde te zeggen waarom hij anders is dan alle anderen. Vastbesloten om onze afspraak niet te missen zat hij al ruim een half uur van tevoren thee te drinken in de hal van ons kantoor. Best verfrissend voor een jonge rapper, ook al had hij onze vorige afspraak wél gemist.



Noisey: Hé, daar ben je dan! Vorige week ging ons interview niet door omdat je op het politiebureau zat. Wat was er aan de hand?

Jayboogz: De politie stond ineens voor mijn deur toen ik wilde vertrekken naar mijn manager. Het ging om verhoor voor een zaak die zich twee maanden geleden heeft afgespeeld. Ik werd daardoor verhinderd, maar nu ben ik er!

Gebeuren dat soort dingen vaker?

Het gebeurt weleens, maar het is nooit echt fataal geweest, dat ik bijvoorbeeld lang moest zitten. Gelukkig niet.

Hoe voelt het nu je eerste tape uit is?

Het voelt toch wel als een last van mijn schouders. Weet je waarom? Ik had mijn tracks al zo lang gehoord en ik wilde heel graag dat de buitenwereld ze ook kon horen. Ze hebben best lang stil gelegen nadat ze af waren, dat was moeilijk voor mij.

Hoe ging je daarmee om?

Ik probeerde altijd te geloven dat het vuur zou worden zodra ik het dropte. Soms moest ik met mensen praten die me vertelden dat het goed kwam en ik rustig af moest wachten. Ik was eigenlijk gewoon heel ongeduldig.

En voordat je begon met rappen was je profvoetballer.

Ja, ik had altijd al iets met voetbal. Elke dag keek ik filmpjes van bijvoorbeeld Ronaldinho, daarmee kon ik nachten lang opblijven. Voetbal was een passie, maar dat verdween.

Waarom?

Het werd alleen maar werk, ik was niet meer gelukkig. Ik kwam met tegenzin naar training. Soms moet je doorzetten, maar als het echt niet gaat moet je het laten. Anders zou ik een ongelukkig leven leiden.

Maar ook bij muziek maken komen dingen kijken die niet leuk zijn om te doen.

Daar ben ik me van bewust, maar in dit leven heb ik niet zoveel tijd, dus ik moet er het beste van maken. Ik wil het helemaal uitmelken. Als het op een gegeven moment werk wordt, dan ga ik een manier vinden om het leuk te maken. Met muziek heb je ook meer speling. Bij voetbal is alles strak. Je traint vier dagen per week, je hebt een wedstrijd, je moet dit en dat eten. Ik kan vrij zijn als muzikant, als ik wil kan ik zelfs dik worden. Mijn mindset is compleet anders, wat dat betreft heb ik mezelf echt ontwikkeld. Ik had te weinig discipline toen ik voetbal nog leuk vond, dat kwam ook omdat ik toen veel op straat was. Ik ging daar dingen doen, waardoor ik een soort dubbelleven had, met aan de ene kant voetbal en aan de andere kant de straat.

Hoe verging dat voor je?

Vanaf jongs af aan kreeg ik dingen niet op een zilveren plaat, ik moest er zelf naar op zoek. Toen ik veertien was verbrandde mijn huis en werd dat alleen maar erger. Ik wou er normaal en toonbaar uit kunnen zien. Je kunt niet zomaar alles aan je moeder vragen, want zij heeft het ook zwaar. Vandaar dat ik op straat was, ook al was ik een voetballer. Ik leefde alleen maar in het nu, tegenwoordig heb ik meer geduld en daardoor ook meer discipline. Ik zie het grotere plaatje.

Wanneer begon je dat grotere plaatje te zien?

Dat was toen ik naar Engeland ging. Ik wist dat ik verkeerd bezig was. Mijn leven ging nergens naartoe. Ik kon voetballer worden, maar dat was niet zeker. In de tussentijd zag ik dat jongens van mijn leeftijd superhard gingen. Ik heb familie in Londen en ging daar naar school. Tegen niemand had ik gezegd dat ik daarheen ging, omdat ik die tijd voor mezelf wou nemen, met niemand te maken wilde hebben en even in een hele andere omgeving moest zijn.

Wat is je het meest bijgebleven aan je tijd daar?

Ik heb daar veel mooie dagen gehad. De dag die echt mijn leven heeft veranderd was toen ik met mijn neef ging luisteren naar het eerste album van PartyNextDoor. We hadden het er over: hoe kan hij zich zo voelen, het zo overbrengen? We hebben het hele album uitgediept. Sindsdien ervaar ik muziek anders. Ik wil iets losmaken.

Op welk moment ging je muziek maken?

Een vriend kwam naar Nederland en hij had echt een ding voor rappen. Met hem en een groep jongens gingen we naar de studio. Ik zei tegen ze dat ik hard was. Ze geloofden me niet, maar toen ik ging spitten stond iedereen met zijn mond vol tanden. Daarna ging ik zelf beats zoeken, teksten schrijven en dingen opnemen. We hebben iets gelekt en ineens namen mensen contact met me op. Alles ging snel, en voor ik het wist zat ik bij een schrijverskamp met De Fellas. Toen wist ik het zeker, er is geen weg meer terug.

Wist je trouwens dat sommige mensen vinden dat je op Stormzy lijkt?

Noh, man. Ik lijk niet op hem. Geen disrespect naar Stormzy, maar ik vind hem geen mooie jongen. Qua stijl snap ik het wel en dan zie ik het juist als een groot compliment. Mij zal je het alleen niet horen roepen.

