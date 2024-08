Jayboogz geeft een lesje friendzonen in zijn nieuwe video voor ‘Friendly’

Jayboogz windt er geen doekjes om in zijn nieuwe video voor Friendly. Hij is een ambassadeur van de friendzone en komt daar eerlijk voor uit. Zo van: hé, ik wil best met je chillen, maar hou het vriendschappelijk. “Je kent me, ik verdwijn,” zegt hij zelfs.

Volgens de legende is er maar één weg naar een succesvolle ontsnapping uit de friendzone. Het schijnt dat je het hart van je oogappel kunt winnen door diegene onvermoeibaar lief te hebben, te vermaken en te helpen waar je kunt. Slaag je hierin, dan word je onmisbaarheid erkend en zul je samen gelukkig worden. Jayboogz kent dit verhaal, maar zet met zijn clip resoluut een rode streep door die optie. Zo blijven er maar twee keuzes over. Roemloos de aftocht blazen of de marteling accepteren van een vriendschap waarin je meer wil. Een sterk staaltje psychologische oorlogsvoering, verstopt in een glijerige track.

Bekijk de video hierboven.