Jayh veranderde Nederlandse hiphop maar heeft niets aan credits

De houdbaarheid van artiesten is bijzonder beperkt. Succes kan komen met een rotgang, maar nog sneller verdwijnen. Iemand die geen last lijkt te hebben van de zwaartekracht is Jayh. Bijna moeiteloos weet hij z’n weg te vinden tussen verschillende generaties artiesten, genres en luisteraars: hij kan hood-tracks maken met Hef en Adje, maar je moeder kent hem waarschijnlijk van zijn radiohit Mooie Dag. Hoe uiteenlopend zijn projecten ook zijn, het laatste album stamt alweer uit 2011. Morgen brengt hij na vijf jaar Ik Leef uit. Jayh Jawson over het maken van keuzes en de evolutie van hiphop.

Noisey: Hey Jayh. Waarom heeft het zo lang geduurd voor je met een nieuwe plaat kwam?

Jayh: Er is veel gebeurd. Veel goede dingen. Mooie Dag leverde me twee jaar lang een volle agenda op. Ik was wel bezig met een album, met nummers in dezelfde stijl. Het moest een popalbum worden. Door tijdsdruk lukte het niet. En ook omdat ik uiteindelijk besefte dat ik het maar saai vond; alles in een stijl. Ik sta mezelf dat niet toe.

Het is jouw voordeel: je kan geboekt worden door LINDA.festival en Encore. Heb je bewust nooit een kant gekozen?

Ik maak nu een keuze. Ik kies ervoor om het allebei te doen. En ik denk dat het in de toekomst helemaal niet meer bijzonder is voor een artiest om zowel bij LINDA als bij Encore te staan. Ik weiger strategische keuzes te maken die in een keer bepalen wat ik de rest van m’n leven moet gaan doen. Ook wil ik mijn artistieke vrijheid koste wat het kost waarborgen. Ik denk dat heel veel artiesten een nummer als Mooie Dag kunnen maken, muzikaal gezien, maar bang zijn dat ze er niet mee wegkomen.

Je sluit je vorige album af met het nummer Ik Leef, hetzelfde nummer waar je je nieuwe album mee opent. Het album is zelfs naar de track vernoemd.

Ik geloof nog steeds in wat ik zeg op Ik Leef. Ik sta er nog helemaal achter. Soms verander je na verloop van tijd van gedachte. Bij dit nummer heb ik dat niet. Bovendien heeft Ik Leef nooit een echte studioversie gehad.

De eerste keer dat je het uitbracht was het 2010, nu is het bijna 2017.

Ik vind dat die track nooit de aandacht van mij heeft gekregen die het verdient. Het slaat ook op elke dag van toen tot vandaag. Ik leef nog steeds zo, en dat had niet zo hoeven zijn. Zowel letterlijk als figuurlijk.

Hoe bedoel je dat?

Heel veel jongens die ik ken zijn de afgelopen jaren verdwenen. Ze leven niet meer. Dat waren jongens waar ik mee voetbalde, waar ik mee heb geknikkerd. En hoewel we allemaal dachten succesvol te worden, als advocaat of sporter, hebben er toch veel voor het criminele pad gekozen. Maar dat niet alleen. Op een bepaald moment in je leven kom je er achter dat je vergankelijk bent. Ik ben dankbaar dat ik er nog steeds ben. Twee jaar geleden verloor ik een goede vriend (Zuen van THC, red.) aan kanker. En als ik terugkijk naar de tijd waarin ik opkwam, in 2005 met Wat Wil Je Doen van The Partysquad, dan zijn nog maar weinig van die jongens actief in de muziek. Zij zijn figuurlijk dood, en ik leef nog steeds. Blijkbaar ben ik relevant gebleven.

Hoe is je dat gelukt?

Ik denk omdat ik niet afhankelijk ben van rages, of van trends. Weet je hoeveel muzikanten depressief zijn omdat ze wel die met trends mee zijn gegaan? Met dit album heb ik opnieuw gekozen voor die vrijheid. Een vrijheid waar ik ook nog eens lekker van kan leven.

Zijn er kansen die je hebt laten schieten voor die vrijheid?

Ik heb een contract aangeboden gekregen door RedOne, destijds de producer van Lady Gaga. Een vierjarig publishing contract als tekstschrijver. Ik kon naar L.A komen om in zijn team te werken. Maar ik vond het te onzeker. Misschien presteer ik daar niet? Alles wat ik hier had opgebouwd vond ik te belangrijk om achter te laten. Ik ben blij dat ik het heb afgeslagen. Ik heb twintig jaar gewerkt voor wat ik nu heb hè? Daar zou ik nu pas in het derde jaar van m’n contract zitten.

Ik zag dat je een foto plaatste van jou met Mr Probz. Hoe kijk je naar zijn ontwikkeling?

Hij is m’n bro, man. Ik heb zijn succes altijd voorspeld. Ik weet nog dat hij me belde, net op het moment dat alles de pan uit ging qua succes, en het eerste wat hij zei was: “yeah I know, you said it”. We praatten veel met elkaar, en dan was het: “Ja, maar Jayh, waarom gaat het zo? Waarom krijg ik die erkenning niet?”. Toen heb ik hem gezegd dat hij moet doen what the fuck hij moet doen. Ga zingen! Hij heeft het een keer geprobeerd, en het heeft z’n hele leven veranderd.

Ik denk dat de ‘boze’ Jayh m’n favoriet is. Op de momenten dat je even duidelijk maakt dat je er nog altijd bent. Bijvoorbeeld op de Loot-skit op je album.

Oja, waar ik zeg dat ze allemaal mini-me’s zijn? Maar dat is toch ook zo? Laten we eerlijk zijn. Tien jaar terug deden die jongens niet wat ik deed. En ik ben blij dat de nieuwe generatie zich niet beperkt tot de domme gedachte dat alles traditioneel moet blijven. Frenna en Jonna zijn echte songwriters. Die boys kunnen rappen, maar ook echt songs maken. De artiesten uit mijn tijd niet. Ik niet zeggen dat ik het heb bedacht, maar ik ben wel een van de eersten geweest die het lef had om het te doen. Ik heb de evolutie van muziek een handje geholpen.

Vind je dat je daar genoeg credits voor krijgt?

Ik krijg kapot veel credits van de jongens uit de scene, maar daar doe ik het niet voor. Ik weet dat ik hiphop heb veranderd. Frenna zingt My Love, en I love it. Maar dat komt denk ik wel omdat ik ooit zo brutaal ben geweest om een zouk-liedje in het Nederlands te maken. En als je Frenna of de jongens van Broederliefde spreekt gaan ze dat ook wel tegen je zeggen. Maar dat is toch gezond? Voor mij had je weer Def Rhymz. En Extince. En Postmen. Je kunt nooit credits nemen, want er komt een dag dat je die credits niet meer krijgt. En wat ga je dan doen? Dan word je zuur. En ik heb dat zien gebeuren, jongen. Altijd maar ‘de beste’ willen zijn. Ik kan daar echt niet tegen.

Waarom niet?

Omdat het over muziek gaat. Als ik de beste had willen zijn was ik wel atleet geworden.

Beeld door Rebecca Camphens