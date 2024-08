Vier Belgische jazz artiesten die je moet kennen

Amerika is misschien wel het epicentrum van jazz, en de plek waar het genre begin vorige eeuw werd geboren, maar ook in België was er een plek die in de jaren 70 een opvallende broeiplaats van jazz cultuur was: Heist-op-den-berg. Legends zoals Chet Baker, Bill Evans en zelfs Sun Ra kwamen hier optreden in de Hnita Jazz Club. Deze plek werd opgericht door Juul Anthonissen, een lokale held die na het horen van een opname van Charlie Parker besloot een eigen jazzclub te beginnen en daarmee geschiedenis schreef. Meer over de Hnita Jazz Club kun je te weten komen in de Belgische Documentaire ‘Juul’s Ears’.



De meeste toenmalige Amerikaanse artiesten kenden België amper, maar Juul en Heist-op-den-berg, die kenden ze wel. Gelukkig is dat vandaag de dag wel anders, en maken heel wat jazz muzikanten uit ons land ook internationaal furore. In het kader van het Gent Jazz Fest, zetten we hier vier geweldige Belgische jazz artiesten in de verf.

Commander Spoon

Sammy Wallens en Pierre Spataro van Commander Spoon | Foto: Arthur Brouns.

Met een brede omvang van invloeden weet Commander Spoon toch een rode draad neer te zetten in hun muziek. De vier leden, allemaal ook actief in andere groepen, kiezen in deze opstelling specifiek voor instrumentale muziek. Dit is een bewuste keuze, omdat ze zich als vier gelijke muzikanten willen presenteren, waar evenveel licht wordt geschenen op elk lid.

Dat sluit trouwens natuurlijk niet uit dat ze open staan voor collaboraties met vocalisten. Eerder verwierven ze al erkenning op Lefto’s ‘Jazz Cat‘ compilatie op SDban Records en met vier albums hebben ze zichzelf ondertussen gevestigd in de Brusselse jazz scene. Hun recentste album, ‘Spooning’, kwam in februari uit op Werf Records. Het album bevat verschillende moods, als gevolg van hedendaagse invloeden gemengd met moderne jazz.

Echt!

Florent Jeunieaux, Dorian Dumont en Martin Méreau van Echt! – Foto: Arthur Brouns.

Echt! is een vierkoppige band die haar inspiratie oorspronkelijk haalde uit elektronische muziek, vrij volgens het principe: de mens heeft de machine gemaakt, de machine doet iets, en de mens herinterpreteert die machine opnieuw. Door de jaren heen hebben technologische nieuwspelers, hoofdzakelijk drumcomputers, namelijk gezorgd voor een andere sound die een stroming op zich werd, al dan niet occasioneel geïntegreerd met bands. Echt! zoekt met hun muziek de mogelijkheden en de grenzen daarvan op.

Aanvankelijk begonnen ze met het herinterpreteren van uitsluitend elektronische muziek, waarin ze drumcomputers gingen imiteren en vertalen naar een live, band set-up. Denk bijvoorbeeld aan de typische (en bijzonder snelle) footwork drumprogrammatie van DJ Rashad met zijn herkenbare jazzy chords.

Zo kiest Echt! voor elk project een bepaalde producer wiens sound ze vervolgens intensief analyseren en decoderen, om hem uiteindelijk te vertalen naar hun eigen set-up. Een van hun grote voorbeelden is avant-garde drummer en producer Deantoni Parks, die deze methode ‘re-engineering’ noemt.

Parks staat bekend om zijn mix van strakke en complexe ritmes die geïnspireerd zijn op drumcomputers en de geluiden van zijn eigen drumstel, waarmee hij een unieke moderne hybride sound neerzet. Echt! heeft al een eerste release op SDban Records, en werkt momenteel aan nieuwe muziek.

Margaux Vranken

Foto: Arthur Brouns.

Met een pas behaalde Master in Contemporary Perfomance in Jazz behaalde aan het befaamde Berklee Global Jazz Institute, besloot Margaux Vranken een jaar in Boston te blijven om als freelancer te arrangeren voor koren. Aan het Global Jazz Institue kreeg ze onder andere les van John Patitucci, de bassist van Chick Corea. Later kreeg ze de kans om haar debuutalbum op te nemen in New York met mixing engineer John Davis, die vorig jaar een Grammy voor ‘Best Instrumental’ won met Brad Meldeu.

‘Purpose’, het album van Margaux Vranken dat in december uitkomt, is een collaboratie met zangeres Farayi Malek. Met invloeden zoals Oscar Peterson en The Beatles, mogen we een hoopvolle, positieve single verwachten over hoe muziek mensen kan samenbrengen. Eerder stond Margaux al in voor de soundtrack van documentaire ‘Les Liberterres’, en speelde ze in verschillende opstellingen, zoals Pinto en 4TET. Dit jaar kreeg ze een driejarig visum om terug te keren naar Amerika, en wij zijn al benieuwd wat ze daar nog teweeg zal brengen.

De Beren Gieren

‘Broensgebuzzes’, de recentste release van De Beren Gieren, bestond aanvankelijk uit kleine interludes van hun voorgaande releases. Om hun tienjarige bestaan en vijfde plaat te vieren, hebben ze deze uitgebreid, herwerkt en gebundeld in een nieuwe EP.



De Beren Gieren exploreren uitgebreid verschillende klanken, melodieën en ritmes: er wordt naar hartenlust geëxperimenteerd en vervolgens uitgewerkt. Op deze plaat hebben ze zich vooral gericht op sonische mogelijkheden. Zo traden ze tijdens hun Broensgebuzzes tour telkens op in verschillende kerken. Na deze EP is het uitkijken naar wat we in de toekomst nog mogen verwachten van hen.

