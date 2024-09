Jazz Cartier is 23, wat verrassend is als je luistert naar de mixtapes die hij heeft uitgebracht. Hij is goed op weg om een van de voorlopers van een nieuwe stroming in hiphop te worden. We spraken hem in Miami over hoe de afgelopen jaren voor hem waren, de start van zijn carrière​ en de dertien scholen waar hij op zat.

