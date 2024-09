Hoe Jazzy Jeff de kroonprins van de block party’s werd

Hij was de vaste sidekick van The Fresh Prince en won Grammy’s met Parents Just Don’t Understand en natuurlijk Summertime, maar bracht ook artiesten als Jill Scott aan het daglicht. Oja, en de legendarische Jazzy Jeff draait tijdens Amsterdam Dance Event samen met Kenny Dope in de Sugar Factory. Om dat heugelijke feit te vieren, belde ik hem op over zijn allereerste clubervaring in de tijd dat clubs nog nauwelijks bestonden.

“Ik was een jaar of tien denk ik. Een van de allereerste dj’s die ik ooit zag was een jochie dat tegenover me woonde. Hij was maar een paar jaar ouder, en op zomerse dagen zette hij z’n speakers buiten op de veranda. Binnen stond hij op zijn pick-up platen te draaien, die door de hele buurt schalden. Iedereen van zes tot zestig genoot van zijn muziek, en ik ging voor zijn neus zitten kijken welke nummers hij draaide. Hij was niet eens aan het mixen, het ging puur om de selectie.



Een jaar of twee later bezocht ik mijn eerste block party, waar Disco Doc draaide. Elke zaterdag was er wel zo’n buurtfeestje, ik hoorde van een afstandje waar het geluid vandaan kwam, stapte met mijn vrienden op de fiets en sjeesde ernaartoe. Disco Doc was een lokale legende in die tijd. Iedereen keek naar hem alsof hij een superheld was. Hij had gigantische speakers en baskabinetten waar je zo’n beetje naar binnen kon lopen. Het waren torens! Ik herinner me niet zozeer hoe het eruit zag, maar vooral het gevoel dat Disco Doc met zijn platen het hele publiek in zijn greep hield. Het was krankzinnig! En wat had hij daar? Wat was dat apparaat in het midden, tussen die twee draaitafels? Een mixer, dus. Ik snapte niet hoe dat werkte: je kon dus gewoon de ene plaat in de andere laten overgaan, waardoor de muziek nooit stopte. Als jongen van twaalf vond ik dat verbluffend, ik wist niet wat ik hoorde. Het was voor het eerst dat ik het belang van de dj begreep. Zelfs vandaag zijn er nog mensen die denken dat een dj iemand is die gewoon plaatjes opzet, maar het gaat zoveel dieper dan dat! Je kan honderd dj’s honderd dezelfde platen geven, maar iedereen draait anders. Sommigen weten hoe ze platen aaneen moeten rijgen om een verhaal te vertellen. Dat is wat Disco Doc deed, en toen ik hem zag besefte ik meteen dat ik precies zo wilde zijn.

Het duurde heel lang voordat ik zelf zo’n mixer had, maar ik probeerde het effect te bereiken door een plaat te draaien en op te nemen op een cassettedeck, op pauze te zetten en daarna de volgende plaat op te zetten en die op te nemen. Zo leerde ik mezelf een gevoel voor ritme aan, het klonk net alsof ik heel snel mixte. De eerste keer dat ik daadwerkelijk een mixer kon aanraken, kon ik dus al naadloos mixen.

De eerste keer dat ik zelf op een block party draaide, was zo’n bizar moment dat alles samenkomt. Toevallig gaf verder niemand die zaterdag een feestje, waardoor iedereen in de wijk kwam kijken. Geloof het of niet, maar zelfs Disco Doc kwam kijken. Ik was toen al een hele goede mixer, dus mensen waren overrompeld dat ik als jonge jongen zo’n groot publiek aankon. Na die dag op de hoek van 57th en Cedar Street veranderde alles in mijn leven. Iedereen in de buurt wist wie ik was en iedereen die een huisfeestje gaf, wilde me hebben.

Ik heb mijn oudste zoon vaak gezegd dat ik wou dat hij die ouderwetse block party’s had meegemaakt. Zijn generatie heeft festivals, dan deel je je vormende muzikale ervaringen met soms wel 80.000 man. Dat is cool, maar ik denk dat je een veel grotere band kunt aangaan met de muziek en de dj als je er met een paar honderd man in duikt. Als ik in een kleine zaal draai, krijg ik direct de energie terug van het publiek en voel ik me onderdeel van het feest. In stadions voelt het vaak alsof ik niet eens op hetzelfde feestje sta als de mensen tegenover me.

De laatste jaren raak ik nogal gedesillusioneerd in de muziekindustrie. Op een dag zat ik te denken: wat waren de mooiste momenten uit mijn carrière? Mijn eerste block party, dat ene feestje dat ik met vrienden gaf in een park… Stuk voor stuk momenten die niets te maken hadden met mijn succes. Ik besloot dat weer op te zoeken, en sindsdien ga ik vaker draaien in kleine zaaltjes, en probeer ik de vibe van die block party’s terug te vinden. Ik wil het gevoel terug waardoor ik überhaupt verliefd ben geworden op het dj’en.”

De onderstaande mix is zijn hommage aan die oude block party’s. Jazzy Jeff draait op 21 oktober in de Sugarfactory op Amsterdam Dance Event op het MN2S-feest. DJ Chuckie interviewt Jazzy Jeff bovendien op ADE Beats.