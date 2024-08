Je baas moet je betalen om meer plezier te hebben tijdens je werk

Michelle Novak, HR-manager van een tech-bedrijf in San Francisco, had een probleem. Jarenlang kreeg het klantenserviceteam van de Amerikaanse vestiging klachten van filialen uit het buitenland. “Hun klachtenformulieren en serviceaanvragen werden niet snel genoeg door ons behandeld. Wat was er mis met het Amerikaanse hoofdkantoor?” Toen ze het haar collega’s bleef de werkvloer angstvallig stil, en om de paar maanden zat Novak’s inbox weer vol met klachten.

Daarom besloot ze het zelf maar op te lossen.

Novak blijft op de hoogte via een constante lading aan podcasts, Youtube-video’s, kranten, wat dan ook. “Goede ideeën kunnen overal vandaan komen,” vindt ze. In dit geval kwam het idee van een artikel dat ze ooit had gelezen over ‘design-denken’. Ze googelde er meer over, vond een video over deze brainstormmethode, zette wat aantekeningen op papier, en plande een vergadering in.

Met die methode kwam het team er al snel achter waar het probleem zat, stelde iemand aan om elke ochtend de binnengekomen formulieren door te nemen, maakte een rooster om de aanvragen van de middag te checken en een verdeelschema van opdrachten die daarna nog binnenkwamen. Het duurde niet lang voor het team de achterstand had ingehaald – en het oplossen van het probleem had maar een paar uur geduurd.

Hoe word jij, als werknemer, creatiever tijdens je werk? Wat blijkt, Novak’s methode – zich bezighouden met ideeën die niet direct gerelateerd aan het probleem lijken te zijn – werkt goed om beter te worden in het oplossen van problemen. Andere manieren om je creativiteit een boost te geven is door spelletjes of andere creatieve bezigheden uit te voeren onder werktijd, of door simpelweg meer geld te krijgen – wat (niet geheel onverwachts) een van de beste stimulansen is.

“Veel mensen gebruiken het excuus dat ze ‘gewoon niet creatief zijn,’” zegt Art Markman, docent psychologie aan de Universiteit van Texas en schrijver van het boek Smart Thinking: three essential keys to solve problems, innovate, and get things done. “Maar iedereen is van nature creatief.”

Wees een omnivoor als het gaat om nieuwe ideeën.

In gesprekken met verschillende experts over de werking van creativiteit werd duidelijk dat je precies moet doen wat Novak deed: Leer zoveel als je maar kunt.

“Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen, is gewoon heel veel leren – en dan vooral de dingen die je niet nodig denkt te hebben,” zegt Markman. Hij gelooft dat het grootste probleem van “oncreatieve” werknemers is dat ze niet genoeg hun best deden op school. Door de manier waarop daar kennis wordt getest in toetsen, is het makkelijk voor studenten om alleen te leren waar ze op getoetst worden. Met andere woorden, alleen te weten wat ze moeten weten, aangezien dat het enige is waar hun cijfer vanaf hangt. Maar onderzoek heeft aangetoond dat die leermethode creativiteit aantast.

“De meeste uitvindingen uit onze geschiedenis zijn gedaan door verbanden te leggen die niet zo vanzelfsprekend zijn,” aldus Markman. “Achteraf was het duidelijk dat James Dyson kennis over hout-versnipperaars nodig had om de stofzuiger uit te vinden, maar van tevoren weet je nooit welke informatie je nodig gaat hebben. Als je het nooit leert, zal je nooit weten of je het nodig had gehad.

Stap 1 is dus simpelweg zoveel mogelijk informatie verzamelen. Boeken, lezingen, artikelen, televisie, films, stripboeken, muziek, musea, TED-talks, podcasts… wat dan ook.

Hang rond bij de koffiemachine.

Wat vaak nog belangrijker is dan je brede scala aan media-input, is om te praten over willekeurige dingen met zoveel mogelijk mensen. Markman noemt mensen die hierin uitblinken: “expert-generalisten” of “mensen die heel veel weten over heel veel dingen”.

Een van de dingen die mensen binnen die groep gemeen hebben, is dat ze niet zo goed zijn in nauwkeurigheid, in het focussen op de specifieke taak waar ze mee bezig zijn. “Als je ze vraagt om een rapport af te schrijven, hangen ze rond bij de koffiemachine en zijn ze met iemand aan het kletsen,” zegt Markman, “Op dat moment lijkt het alsof ze lui zijn, maar ze bouwen kennis op die later kan helpen in probleemsituaties. Dus als je zo’n type bent, moet je ervoor zorgen dat je niet vroeg in je carrière ontslagen wordt.

Dit werd ook duidelijk In een recent onderzoek, waarin fMRI-scans werden gebruikt om de hersenactiviteit van deelnemers te volgen. Proefpersonen kregen verschillende objecten (een kauwgomverpakking, een sok) en moesten ze zo creatief mogelijk gebruiken. Bij de deelnemers die de meeste creativiteit toonden (bijvoorbeeld door de sok te gebruiken als een waterfilter) stroomde er meer bloed door bepaalde delen van de hersenen, waardoor de onderzoekers op een gegeven moment precies konden voorspellen wie het meest creatief was geweest, door alleen hun scans te bekijken.

Hoe ontwikkel je die delen van de hersenen? “We vonden uit dat mensen die dit taakje beter konden uitvoeren, vaker creatieve hobby’s hadden,” zegt Roger Beatty, een van de schrijvers van het onderzoek. Hobby’s zijn blijkbaar een goede manier om je hersenen te trainen om creatiever te zijn.

Uit een interessant onderzoek uit 2017 bleek dat ook mensen die persoonlijke banden met mensen uit andere culturen hadden, creatiever waren. Dit betekent dus niet die mensen met wie je ooit een keer naar bed bent geweest; het gaat om diepe, betekenisvolle relaties. Al deze voorbeelden laten zien dat als werkgevers willen dat hun werknemers creatiever zijn, ze hen meer vrije tijd moeten geven om andere dingen te doen en creatieve hobby’s na te jagen.

Betaald worden wat je waard bent

Er is nog een manier hoe werkgevers creativiteit kunnen creëren: geld geven.

Uit een aantal onderzoeken van Ravi Mehta, docent Business Administration aan de Universiteit van Illinois, blijkt dat geld uitdelen aan werknemers daadwerkelijk helpt bij creativiteit. Mehta voegt eraan toe dat het niet gaat om hoger salaris in het algemeen, maar als er expliciet wordt benoemd dat werknemers creatief moeten zijn en daarvoor worden beloond met geld. Dit staat pal tegenover de populaire gedachte dat je niet creatief zou kunnen zijn als je het alleen maar doet om het geld.

Er werd jarenlang gedacht dat sociale erkenning de grootste drijfveer voor creativiteit was, maar dit blijkt totaal niet waar. “Als ik iets creatiefs verzin, en ik weet dat ik daardoor ‘anders’ gevonden word, wil ik niet creatief zijn,” zegt Mehta. Dat is niet onlogisch: creatief zijn betekent dat je risico’s moet nemen, en oplossingen moet verzinnen die ongebruikelijk of vreemd zijn (als ze gebruikelijk waren, waren ze per definitie al niet creatief). En als mensen een ongewoon idee hebben, is alleen sociale erkenning vaak niet genoeg om het idee te willen delen. Daarom speelt geld een belangrijke rol.

“Geld is macht,” zegt Mehta. “Het boeit niet meer of mensen je idee goed vinden of niet, als je er geld voor krijgt, is het prima.”

Maar hoe krijg je je baas zover om je meer te betalen? Lees ons stuk over hoe je ieder jaar een flinke salarisverhoging regelt.

