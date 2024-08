Je gebruikt datingapps helemaal verkeerd

Een potentiële partner ontmoeten via een datingapp – je profiel optimaliseren, reageren op intrigerende berichtjes, idioten negeren – kan een hele opgave zijn. Natuurlijk is het in eerste instantie spannend om een match te hebben met een semi-aantrekkelijke local, maar na een paar ongemakkelijke dates en ontmoetingen met malloten wordt zelfs de meest optimistische persoon moedeloos van moderne romantiek.

Datingapps gebruiken is lastiger dan je denkt. Niet alleen moet je jezelf verkopen – alles wat je op je profiel zet wordt nauwkeurig bekeken – maar je gebruikt applicaties die ontworpen zijn om een levendige gebruikersbasis te onderhouden; niet per se om te zorgen dat jij de ware vindt. Als je er niet met de juiste gedachte ingaat, kan de ervaring overweldigend zijn.



Met dat in ons achterhoofd vroegen we mensen die dagelijks nadenken over hoe je datingapps succesvol gebruikt om hun beste advies over swipen en chatten.

Andrea Silenzi, host en producer van de podcast Why Oh Why

Laat je profiel aan vrienden zien. Zij kunnen bijvoorbeeld suggesties doen voor betere foto’s. Soms hebben we een gek beeld van onszelf. Een vriend kan iets zeggen als: “Wacht, je staat heel goed op die foto die je vorige week op Facebook zette, waarom gebruik je die niet?” Door je profiel aan anderen te laten zien, laat je indirect ook blijken dat je graag iemand wil ontmoeten, en dat je daar je best voor wil doen. Dat kan weer tot allerlei ontmoetingen leiden.

Bovendien moet je de datingapp bekijken vanuit het perspectief van iemand die wil daten, zodat je de ervaring vanaf de andere kant ziet. Er zijn veel clichés waar je in je profiel misschien aan voldoet, zonder dat je je daar bewust van bent.

Timaree Schmit, PhD, docent seksualiteit

De grootste fout die mensen maken, is een checklist afvinken in plaats van op zoek gaan naar een klik. Je bent niet aan het winkelen op Amazon, maar zo voelt het wel. Daarom benaderen we datingapps ook op die manier. Ik raad aan om zo snel mogelijk persoonlijk met iemand af te spreken. Iemand kan online heel anders aanvoelen dan wanneer je tegenover elkaar zit.

Je doelen moeten ook in lijn staan met je gedrag. Als je op zoek bent naar een relatie, laat dat dan duidelijk blijken in je berichtjes en in je dates, door jezelf te blijven en je kwetsbaar op te stellen. Als je niks serieus wil, wees daar dan duidelijk over, en zet mensen niet op het verkeerde been door romantisch te doen, of door te doen alsof je iemand al heel lang kent. Wees eerlijk over wie je bent en wat je wil. Het kan natuurlijk zijn dat je het nog niet weet, maar dan moet je daar even over nadenken. Er zijn mensen die niet per se de intentie hebben om iemand te ontmoeten, maar alleen bevestiging zoeken. Er zijn ook mensen die op zoek zijn naar iemand om mee te trouwen. Dat is allebei prima, maar je moet er wel duidelijk over zijn, zodat je iemand niet onnodig kwetst, of iemands tijd verspilt.

Steve Dean, online datingadviseur

Online daten is oppervlakkig. Daarom moet je goed weten welke foto’s je moet kiezen. Als je geen goede foto’s hebt, vindt niemand je profiel leuk en krijg je ook geen leuke berichtjes. Er zijn zoveel momenten in het proces waarop je kunt falen: je foto, je profiel, het sturen van het juiste bericht. Niemand gaat reageren als je alleen stuurt: “Hey, hoe gaat het?” Je kan een complimentje geven over iemands uiterlijk, maar dat doet iedereen al. Stuur dus het juiste bericht. Stel een originele date voor, gebaseerd op de dingen die je van iemand weet door zijn of haar profiel te bekijken. Dat kan ervoor zorgen dat je wint.

Lane Moore, komiek, schrijver, en host van Tinder Live

Wees eerlijk en open over wie je bent en wat je wil. Veel mensen die datingapps gebruiken, doen veel moeite om cool en casual over te komen. Maar daardoor kun je niet laten zien hoe gek, uniek en cool je echt bent, of wat je daadwerkelijk wil van zo’n datingapp.

Alix McAlpine, hoofd contentstrategie bij GIPHY Studios, host en producer van de datingpodcast Swipe Out

Zorg ervoor dat je op de juiste app zit. Er zitten nuanceverschillen tussen de grootste apps zoals Tinder, Happn en Badoo. Je wil geen potentiële huwelijkspartner vinden op Feeld, bijvoorbeeld. Zorg dat je de juiste strategie hebt en hou je doel voor ogen, zoals je dat bij elke andere online strategie zou doen.

Neem je tijd. Behoud je eigenwaarde en je veiligheid. Voel je niet verplicht om uit beleefdheid met iemand af te spreken. Zeker niet als diegene je een ongemakkelijk gevoel geeft, of als het allemaal te snel gaat. Doe research. Ik zorg ervoor dat ik in elk geval één gemeenschappelijke vriend heb voordat ik met iemand op date ga. Het is ongemakkelijk om iemand online grondig te keuren, maar het kan je veel gedoe schelen.

Ik zou willen dat iemand me had verteld hoe je een interessant gesprek kan voeren met iemand die je niet kent. In mijn ervaring is een specifiek compliment over iemands profiel de beste manier om ervoor te zorgen dat iemand zich openstelt. En iedereen moet uiteraard luisteren naar Swipe Out. Ik heb een aantal stellen geïnterviewd die elkaar hebben ontmoet via datingapps, en daarna een aantal succesvolle dates hebben gehad. Dat geeft mensen in elk geval hoop dat het soms irritante proces van swipen ook de moeite waard kan zijn.