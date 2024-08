Je hebt besloten dat je geeft om het klimaat, en nu?

Vorig jaar in juli verscheen er in New York Magazine een vrij grimmig stuk over klimaatverandering, geschreven door David Wallace-Wells. De titel was De Onbewoonbare Aarde en het ging er (min of meer) over dat de wereld op ramkoers ligt, en onderweg is naar een totale apocalyps in het jaar 2100. Blijkbaar gaat de samenleving ten onder, zullen oorlogen dagelijkse realiteit worden, zal er overal sprake zijn van voedselschaarste en zal je huid koken op het moment dat je naar buiten gaat.

Mocht je het stuk gelezen hebben: je bent niet de enige die erdoor is wakker geschud.

Videos by VICE

Why did I read that gd climate catastrophe piece before bed? — Chris Hayes (@chrislhayes) July 10, 2017

Nadat het verhaal was gepubliceerd, gaf Wallace-Wells toe dat hij misschien te veel aan het ‘bang maken’ was. Maar als het stuk ervoor heeft gezorgd dat mensen zich beter bewust zijn van klimaatverandering, dan is dat positief, lijkt me. Bovendien is het een goede reden om eens wat meer over dit onderwerp te lezen.

Lees verder op VICE.