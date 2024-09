Je hebt dus echt een goeie kant: de wetenschap heeft de beste hoek voor selfies ontdekt

Heb je weleens ongemakkelijk geposeerd voor een foto omdat je niet zeker wist wat je beste kant was? Vanaf nu kun je rustig ademhalen; wetenschappers zijn je reddende engelen. Volgens verschillende onderzoeken zie je er gegarandeerd beter uit op foto’s als je je linkerwang richting de camera draait. Dat is volgens een Australische onderzoeker zelfs zo bij selfies, daarover publiceerde hij eerder dit jaar in Frontiers in Psychology.

Annuka Lindell, een professor in experimentele neuropsychologie aan de La Trobe Universiteit in Melbourne, besloot de “data over selfie-positie-voorkeuren uit te breiden”. Daarvoor zocht ze op Instagram op de hashtag #selfie en bestudeerde vervolgens de tien meest recente selfiesvan honderd mannen en honderd vrouwen – in totaal dus tweeduizend selfies.

Videos by VICE

De foto’s werden op basis van verschillende factoren gecodeerd. Eén daarvan was de oriëntatie van de pose, wat inhoudt dat er werd gekeken welke wang richting de camera of spiegel werd gedraaid. Lindell kwam erachter dat meer mensen een foto maken met de linkerkant van hun gezicht in beeld (779) dan hun rechterwang (686) of recht in de camera kijkend (535). Daarnaast heeft een groot deel van de onderzochte instagramgebruikers een duidelijke voorkeur voor een specifieke pose.

“92 procent van de onderzochte mensen liet een voorkeur zien, 41 procent daarvan heeft het liefst de linkerwang in beeld, 31.5 procent het liefst de rechterwang en 19.5 procent plaatst altijd foto’s van voren,” staat in het onderzoek. “Aangezien maar acht procent van de onderzochte mensen geen voorkeur laten zien voor een pose, lijkt de neiging om telkens eenzelfde positie in te nemen de norm te zijn voor selfiemakers.”

Deze uitkomsten bevestigen het bestaan van de “linkerwang-neiging.” Lindell schrijft dat uit eerder onderzoek is gebleken dat “de linkerkant van het gezicht vooral gecontroleerd wordt door de emotie-kant van de hersenen, waardoor die kant expressiever is. Daardoor richten mensen vanzelf hun linkerkant naar de camera als ze voor een foto moeten poseren waar ze emotie moeten laten zien en laten ze hun rechterkant zien als ze een foto maken zonder veel emotie.”

Dit is niet de eerste keer dat Lindell de “linkerwang-neiging” onderzoekt. Uit een klein onderzoek waar ze vorig jaar aan werkte bleek dat het grootste deel van de deelnemers de mensen die met hun linkerkant op de foto stonden er gelukkiger uit vonden zien. Dit gold zelfs voor foto’s die bijgesneden en aangepast waren om voor “door elkaar gehusselde prikkelingen” te zorgen.

De resultaten van deze onderzoeken komen overeen met dat van twee onderzoekers uit Nort Carolina uit 2012. James Schirillo, een professor psychologie aan de Wake Forest Universiteit en zijn medeauteur Kelsey Blackburn vroegen aan 37 mannelijke en vrouwelijke studenten om 10 foto’s van mannen en 10 foto’s van vrouwen een cijfer te geven. De deelnemers hadden een voorkeur voor de foto’s waar de subjecten met de linkerkant van hun gezicht opstonden. Het maakte daarbij niet uit of ze de originele of een gespiegelde versie van de foto te zien kregen. “Dit toont aan dat de emotionele expressies die de deelnemers waarnemen afhangen van het spierstelsel in het gezicht van de geportretteerde en dat er dus sprake is van gezichtshelft-specificiteit in plaats van een toeschouwers voorkeur voor gezichtshelft.”

In een interview met de Huffington Post zei Schirillo hierover: “Als mensen worden gefotografeerd zouden ze hun hoofd zo moeten draaien dat er meer van hun linkerwang dan hun rechterwang te zien is. Daardoor zullen andere mensen de foto mooier vinden.”

De “linkerwang-neiging” heeft volgens Lindell ook historische sporen achter gelaten. “Eerdere onderzoeken laten zien dat de personen op beroemde schilderijen en foto’s vaak met hun linkerkant in beeld zijn geportretteerd. Een voorbeeld hiervan is de Mona Lisa van da Vinci. Het is interessant om te zien dat we zelfs nu, met de technologische mogelijkheden van de fotografie, nog steeds een natuurlijke voorkeur voor onze linkerkant hebben.”

“Het nemen van een selfie is een hele bewuste bezigheid,” voegt ze toe. “Jonge vrouwen gooien gemiddeld zes selfies weg voor elke selfie die ze uploaden, dus er zal wel iets heel speciaals zijn aan de linkerkant.”