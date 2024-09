Je hebt nog nooit van hem gehoord, maar Freek van Workum maakt beats voor T.I., 2Chainz en Kid Ink

​Normaal gesproken verloopt je carrière als producer ongeveer zo: je zit wat te kutten in Fruity Loops op je zolderkamer, je wordt bekend in je buurt, je stad, je land, en als je echt tot de top behoort, kan je ook buiten de grens aan de slag. Freek van Workum (31), alias N4, deed het anders: in Nederland kent vrijwel niemand de Nijmeegse producer, maar Tech N9ne., T.I., 2Chainz en Kid Ink wisten hem allemaal te vinden. Hij was ook medeverantwoordelijk voor In2 , de Britse zomerhit van WTSRN. Dit alles leverde hem in het afgelopen jaar twee gouden en twee platina platen op. We belden hem op, omdat we benieuwd waren hoe dat allemaal ging.

Noisey: Ha Freek, hoe kan het in godsnaam dat niemand je in Nederland kent?

Freek van Workum: Volgens mij komt dat gewoon omdat ik alleen in het buitenland werkzaam ben.

Je hebt nog nooit iets uitgebracht in Nederland?

Ik heb wel in bandjes gezeten hier, maar daar ben ik mee gekapt omdat het niet vlotte. Ik leerde mezelf toen produceren, omdat je dat lekker in je eentje kunt doen. Ben je ook niet afhankelijk van andere bandleden. Sinds ik begon met produceren, heb ik inderdaad niks uitgebracht in Nederland.

Waarom niet?

Geen idee. In het begin heb ik het wel geprobeerd in Nijmegen, maar hier gebeurde niet zoveel. Je had hier Zo Moeilijk dat het goed deed, maar van een samenwerking is het nooit gekomen. Toen dat niet lukte, heb ik eigenlijk niet eens meer geprobeerd om andere Nederlandse artiesten te bereiken, en heb ik het over een andere boeg gegooid.

Je zette je beats op je eigen website om te verkopen.

Ja, ik zag dat veel producers uit het buitenland dat deden, en dat sommigen er aardig wat mee verdienden, zonder dat ze een hit hoefden te scoren.

Hoe werkt dat precies?

Ik lease mijn beats voor een bepaald bedrag, twintig, vijftig of honderd dollar. Voor elk bedrag mag je zo’n beat voor een bepaalde periode of hoeveelheid plays gebruiken. Als je eroverheen zit, moet je de licentie vernieuwen of de track offline halen. Je bezit trouwens niet het alleenrecht om zo’n beat te gebruiken, dus ik kan ze aan meerdere mensen tegelijk leasen. Deze beats zijn alleen te gebruiken voor ongetekende artiesten, hobbyisten of rappers die ze voor promotie of mixtapes gebruiken.

Levert dat veel geld op?

In het begin nog niet, maar sinds het balletje ging rollen, is het een bovenmodaal inkomen.

Hoe kwam je vervolgens terecht bij rappers als T.I. en Tech N9ne?

Het klinkt misschien heel cliché, maar ik heb gewoon ontelbaar veel mails verstuurd naar labels en managers en heel vaak ‘nee’ gehoord. Het is net als met elke andere baan, zonder noemenswaardige prestaties krijg je geen werk. Ik ben nooit gestopt met pitchen, en op een gegeven moment is er iemand die je een kans geeft. Bij mij kwam het omslagpunt toen een van mijn beats werd opgepikt door Kid Ink voor Money and the Power.

Werk je vooral samen via internet, of duik je weleens samen met iemand de studio in?

Vijfennegentig procent gaat inderdaad via via, maar soms werk ik ook samen met de artiesten in persoon. Dat is wel het leukste.

Het gaat in Amerika en Engeland goed met je carrière, heeft het überhaupt nog zin om het in Nederland te proberen?

Dat is op dit moment niet echt een prioriteit, maar het is natuurlijk ook wel leuk om iets te doen met Nederlandse artiesten. De hiphopscene is hier het afgelopen jaar enorm gegroeid en het niveau ligt hoog, dat maakt het wel interessant. Ik heb geen concrete plannen, maar ik ben wel met verschillende partijen in gesprek, waaronder Cloud 9. Zij hebben het over een mogelijke optie om met Rotterdam Airlines samen te werken, dus wie weet hoor je binnenkort wel Nederlandse rappers over mijn beats denderen.