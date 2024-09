Je hoeft geen professor te zijn om te gaan kwijlen van kwantummechanica

Voor de gemiddelde persoon is kwantummechanica minstens zo moeilijk te doorgronden als een printer. Volgens digitaal kunstenaar Markos Kay is dat jammer, want de kleinste dingen die we op dit moment kunnen zien zijn erg mooi. Veel mooier dan printers, zeg maar. Voor zijn project Quantum Fluctuations heeft hij zeer wetenschappelijke data omgevormd tot een prachtige animatie.

In de video zie je de zes stadia van een botsing tussen twee deeltjes, die Kay heeft kunnen visualiseren op basis van metingen van deeltjesversnellers en simulaties. Hij geeft toe dat zijn uiteindelijke werk niet representatief is, maar meer een artistieke voorstelling van wat er na een botsing tussen twee deeltjes gebeurt.

Videos by VICE

Kay heeft bij dit project hulp gehad van Imagine Science Films en de New York University. De animatie was eerder deze maand in Abu Dhabi te zien en nu staat het filmpje ook op Vimeo. Hieronder kun je het zelf bekijken:

Op de website van Markos Kay lees je meer over Quantum Fluctuations.