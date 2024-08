Je hoeft niet langer gevangen te zitten in iOS dankzij Smart Switch

Even een veelvoorkomend scenario: je gebruikt al jaren een telefoon van dezelfde fabrikant. Niet omdat je er zó megablij mee bent, maar omdat nou eenmaal al je foto’s, contacten, etc. in hun ecosysteem zitten opgesloten. En daarom is overstappen soms eng. En laten we eerlijk zijn, je zit gevangen, maar wel in een kooi die er best prima uitziet. Alleen knaagt het toch een beetje als je ziet hoeveel vrijheid je vrienden hebben met hun Samsung die op Android draait.

Gelukkig is overstappen tegenwoordig helemaal niet zo spannend meer. Je kunt gewoon met een simpel usb-kabeltje van iOS naar Android verhuizen. Het voelt een beetje alsof een groep vrienden je komt helpen met verhuizen, alles op de juiste plek zetten en je kamer ook meteen een makeover geven. Jij hoeft niks te doen, alleen misschien ze bedanken en trakteren op pizza en bier.

Videos by VICE

Maar wat moet je met die nieuw verworven kracht? Gamen bijvoorbeeld. En wat heeft een gamer nodig? Zoveel mogelijk processorkracht, natuurlijk. Daarom heeft Android ook verschillende prestatiestanden. En het zou zonde zijn om je nieuwe Galaxy niet optimaal te gebruiken. Je telefoon kan voelen als een monsterlijk overgeklokte game-pc, een thuisbios in zakformaat, of gewoon een telefoon die lekker lang met z’n batterij doet – ideaal voor op een festival.

En omdat Android zo uitgebreid is, helpen we je graag even op weg. Abonneer je nu op het Android & You-kanaal en ontvang elke week nieuwe tips.