Je hoeft voorlopig geen nieuwe muziek van Stromae te verwachten

Goed nieuws voor iedereen die bij het horen van opgewekte eurohouse-deuntjes met Franstalige teksten over het onrecht in de wereld zoiets heeft van ‘mwoah’, maar keihard gaat op fleurige truien met drukke motiefjes: Stromae stopt voorlopig met muziek om zich te storten op zijn modelabel Mosaert. Dat zei de zanger in een interview met het Waalse dagblad Le Soir.

Het bericht komt niet uit de lucht vallen. Eind vorig jaar vertelde Stromae aan Les Inrockuptibles dat hij geen zin meer had om te zingen. Volgens zijn broer Luc is hij sinds hij gestopt is met optreden een gelukkiger mens.