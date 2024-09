Je kan binnenkort een subwoofer om je pols dragen

Niets is zo teleurstellend als een track die je in de club hebt gehoord naluisteren in een trein vol forensen. De stomp die je op je borstkas voelt bij een goede baslijn of kickdrum is daar nergens te bekennen, wat een grote leegte achterlaat in die felverlichte wagon. Gelukkig is daar de Berlijnse startup Lofelt, die binnenkort de Basslet uitbrengt, een armband waarin een subwoofer is gebouwd die het gevoel van in de club staan moet nabootsen.

Volgens de maker voelt de drager van het accessoire het volledige basspectrum (10-250 Hz) en gaat de batterij zes uur mee. Je sluit het volgens Lofelt direct aan op elk draadloos apparaat met een mini-jackaansluiting. Het allervetste aan de Basslet is nog het feit dat niemand anders de bas hoort.

Op 7 februari is de Basslet verkrijgbaar voor 199 euro. Bekijk hieronder een voorproefje van de armband.