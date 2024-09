Je kan iets goeds doen voor de planeet door een andere zoekmachine te gebruiken

Hoe ziet de vlag van Belize er eigenlijk uit? Een vraag die zomaar kan vallen in een gesprek, maar geen nood: je zoekt het antwoord gewoon op. We zoeken zoveel dingen op met Google, dat het internetbedrijf synoniem is geworden voor ‘het zoeken naar informatie op internet.’

We zorgen er met ons zoekgedrag voor dat Google kon uitgroeien tot een van de meest waardevolle bedrijven op Aarde. Bij Google levert dit negatieve dingen op, zoals het verzamelen en verkopen van informatie over gebruikers, maar ook positieve dingen, ze steken veel geld in projecten voor duurzame energie. Maar er is nog een groener alternatief in de wereld van zoekmachines: Ecosia. Dit Duitse bedrijf, opgericht in 2009, investeert tachtig procent van hun inkomsten in het planten van bomen.

Videos by VICE

Ecosia werkt met de zoektechnologie van Microsofts Bing, die zo hier en daar is aangevuld met een eigen algoritme. Dat levert misschien iets minder zoekresultaten op dan Google, maar doet zeker niet onder voor de concurrentie. De inkomsten komen, net als bij Google, uit advertenties. Omdat niet elke gebruiker op advertenties klikt, verdient Ecosia gemiddeld 0,5 eurocent per zoekopdracht. Dat is op dit moment genoeg om elke elf seconden een boom (ter waarde van 28 cent) te planten.

Een foto van het project in Madagaskar. Beeld: Ecosia



Het hoofddoel van Ecosia is het tegengaan van klimaatverandering, door te strijden tegen ontbossing. Dat is hard nodig: ontbossing is een van de grootste bedreigingen voor het klimaat. Het is een van de belangrijkste oorzaken van de toenemende broeikasgassen in de atmosfeer, en tachtig procent van de landdieren woont in bosgebieden. Er zijn nog meer voordelen, zegt woordvoerster Nikola Maksimovic: “In de gebieden waar we bomen planten lijdt de bevolking onder de ontbossing, het planten van nieuwe bomen levert werk op en op de lange termijn is agrobosbouw mogelijk.”

Dit streven sluit ook aan bij een nieuw project waar Ecosia mee in zee gaat. Samen met de stichting Masarang willen ze de biodiversiteit in een aantal Indonesische dorpjes terugbrengen. Maksimovic: “Op dit moment is er in die gebieden veel ontbossing vanwege de palmolielandbouw.” Het plan is niet alleen om bomen te planten in het gebied, maar ook de bevolking kennis laten maken met alternatieven voor palmolie. “We gaan bomen planten waar de bevolking oliën uit kan halen, om zelf producten van te maken.”

Op dit moment heeft Ecosia wereldwijd drie projecten lopen: in Peru, Madagaskar en Burkina Faso. “Niet veel mensen weten dat negentig procent van de bebossing op Madagaskar is verdwenen,” vertelt Maksimovic. Het doel van het bedrijf is om deze bossen terug te brengen. De bomen die worden geplant passen ook in de omgeving. Maksimovic: “Als we op een savanne planten, zorgen we dat de bomen ver van elkaar staan, zoals normaal ook het geval is.”

Ecosia is dan wel een hele groene zoekmachine, maar hoe zit het met de grootste speler op de markt? “Ik denk dat het geweldig is wat Google doet. Ze steken ontzettend veel geld in de ontwikkeling van groene energie, maar uiteindelijk is het slechts een fractie van de omzet,” vertelt Maksimovic. En dat is waar ze verschillen van Ecosia. Hoewel Google ontzettend veel geld pompt in een beter milieu, halen ze de tachtig procent van Ecosia bij lange na niet. “Wij bestaan niet voor winst, we investeren alles in het milieu,” zegt Maksimovic.

De jonge bomen worden twee jaar na het planten gecontroleerd. Beeld: Ecosia



Ondanks dit nobele doel zijn er mensen die vraagtekens plaatsen bij het waarheidsgehalte. Ecosia heeft een mooi voorstel, maar is het niet te mooi om waar te zijn? “We krijgen regelmatig vragen van sceptische mensen,” vertelt Maksimovic. “En dat begrijp ik ook wel, er is tegenwoordig een groot gebrek aan vertrouwen in bedrijven en de politiek.”

Ecosia probeert dit vertrouwen te winnen door zo transparant mogelijk te handelen. Je kunt op de pagina alle betalingsbewijzen van donaties aan de boomplantpartners en bedrijfsverslagen inzien. Maksimovic: “We gaan de komende tijd proberen om deze documenten nog beter leesbaar te maken voor geïnteresseerden.”

Daarnaast kun je je nog afvragen hoeveel energie al die zoekopdrachten kosten. Die kosten namelijk energie van de server van een website. Maksimovic verzekert me dat in elk geval 95 procent van de servers op duurzame energie werkt. “Er is een server waar dat nog niet mogelijk was, door de ligging, maar ook daar zijn we bezig om snel over te stappen op duurzame energie.” Verder draait het hoofdkantoor in Berlijn volledig op groene energie.