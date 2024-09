Je kan je leven redden door chilipepers met gember te eten

Wil je het proces van kaal worden vertragen? Heb je last van artritis? Zoek je een goedkope en vrolijke manier om te hallucineren? Waarom dood je niet gelijk een paar kankercellen, als je toch bezig bent? Of hou de dood helemaal voor de gek. Het kan allemaal met één enkele chemische verbinding.

Nee, dit is geen advertentie voor magisch water of een genezende alles-in-een pil; het is allemaal onderdeel van de groeiende wetenschap achter de gezondheidsvoordelen van capsaïcine – het actieve bestanddeel in hete pepers. Als dit te goed klinkt om waar te zijn, is dat omdat het ook zo is.

Er is steeds meer bewijs dat capsaïcine ook kanker kan veroorzaken, wat betekent dat het zowel kankerbestrijdende als kankerverwekkende eigenschappen heeft. Maar wacht! Er is meer!

Een recent onderzoek heeft ondervonden dat de kankerverwekkende eigenschappen van capsaïcine uitgeschakeld kunnen worden door [6]-gingerol, de organische verbinding die het meest verantwoordelijk is voor de smaak van gember. Het blijkt dat chilipepers en gember niet alleen geweldig bij elkaar smaken, maar ook in harmonie samenwerken om de kans op de ontwikkeling van kankercellen te verminderen.

Onderzoekers in China zijn bezorgd over de heerlijke interactie tussen chilipepers en gember, en wilden “uitgebreider onderzoek doen naar deze opvallende tegenstrijdigheid.” Zij hebben gekeken naar hoe deze ingrediënten kankercellen kunnen beïnvloeden door capsaïcine en [6]-gingerol toe te dienen bij muizen. De schrijver van het onderzoek heeft een groep muizen die “vatbaar zijn voor longkanker” onderzocht en gaf hen drie verschillende diëten: een groep met alleen capsaïcine, een met alleen [6]-gingerol, en een laatste groep kreeg het beiden toegediend.

De resultaten, die werden gepubliceerd in Journal of Agricultural and Food Chemistry, laten zien dat de muizen die alleen capsaïcine toegediend kregen inderdaad longkanker ontwikkelden, terwijl enkel de helft van de gembergroep dit ontwikkelde. Maar de echte verrassing is dat slechts twintig procent van de capsaïne-plus-gembergroep kanker kreeg, wat wijst richting een heerlijke en beschermende interactie tussen de twee samenstellingen.

Natuurlijk is er verder onderzoek nodig om deze effecten ook bij mensen te bevestigen. Dus terwijl de mysteries en tegenstellingen over capsaïcine door blijven gaan, kunnen we in de tussentijd niet veel meer doen dan het te combineren met wat gember en hopen dat we niet doodgaan.