De maandag is zoals altijd weer een bittere pil. Terwijl je met slaap in je ogen en je ziel onder je arm begint aan je werk of studie, is er maar één juiste manier om deze ellende een klein beetje draaglijk te maken: muziek. Gelukkig staan je vrienden van Noisey voor je klaar met een overzicht van de beste albums die afgelopen week zijn uitgekomen. Tast toe.

Ronnie Flex: Rémi

Jay Z: 4:44

Calvin Harris: Funk Wav Bounces Vol. 1

TLC: TLC

Laurel Halo: Dust

Beach House: B-Sides and Rarities

Washed Out: Mister Mellow