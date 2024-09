Je kan nu online volwaardige raketten bouwen en bestellen

Er worden weer massaal inkopen gedaan voor de feestdagen, en dit jaar kun je op het internet iets ongebruikelijks krijgen: raketten. En nee, geen modellen. Bonafide commerciële raketten, compleet met beschikbare lanceerdata die je naar je eigen hand kunt zetten op RocketBuilder, een site die woensdag werd gelanceerd door de particuliere rakettenleverancier United Launch Alliance (ULA).

“Rocketbuilder is een website, maar het is ook een revolutionair platform waar je een ritje naar de ruimte kunt kopen,” zegt Tony Bruno, ULA president en directeur, in de bovenstaande video. “Het is niet alleen voor onze klanten, het is ook een instrument voor onderwijzers, studenten en ruimtefanaten.”

Videos by VICE

RocketBuilder zal inderdaad verslavend zijn voor ruimtenerds, ondanks dat deze waarschijnlijk niet over de 103 miljoen euro opstartkosten beschikken die nodig zijn om één van de Atlas V-draagraketten van ULA te krijgen. Het ontwerpen van raketten op bestelling voelt als een spel; als een realistisch onderdeel van het Kerbal Space Program. De fantasierijke mogelijkheid om een potentiële ruimtemissie aan te passen, en het prijskaartje dat bij elke klik veranderd, zorgen ervoor dat zelfs een toevallige voorbijganger meteen wordt meegenomen in het proces om van de planeet af te komen.

Bekijk bijvoorbeeld de toffe raket die ik samenstelde op de site. Ik besloot om groots te beginnen met een voertuig dat uit de baan om de aarde moet komen, en gelanceerd wordt in het derde kwartaal van 2019 (het leek me een goed idee om even de tijd te nemen voor mijn neppe raket).

Pro-tip: het maximale laadvermogen is maximaal 6.109 kilo voor dit soort ruimtemissies, dus je kan geen rare dingen meenemen naar de Maan of Mars, zoals een blauwe vinvis of een truckosaurus.

Maar toch blijven er genoeg coole dingen onder het limiet die je mee kunt nemen. Dus daarom koos ik voor dat gewicht als mijn hypothetische laadvermogen. Daarbij is het trouwens interessant om te kijken naar de relatie tussen laadvermogen en de daarvoor benodigde aanjager; de enige optie die het maximumgewicht aan kan zijn vijf stevige raketmotoren, allen met vijf meter lange stroomlijnkappen.

Daarna vraagt RocketBuilder om jouw servicevoorkeuren. Dat proces voelt een beetje aan als kiezen voor een telefoonabonnement, en kwam neer op scrollen langs alle verschillende diensten die ULA aan klanten biedt. Aangezien ik al in een buitensporige bui was, koos ik voor de Full Spectrum Service, inclusief extraatjes als een scheidingssysteem voor mijn ruimtevaartuig, een videosysteem aan boord, geheime beveiliging, en de mogelijkheid om mijn vracht in elke mogelijke baan af te leveren.

Ik vinkte ook “Mission Insight” aan, in principe een mogelijkheid om sterk betrokken te zijn bij de ontwikkeling van ULA’s missie, en “Rocket Marketing,” omdat ik wil dat mensen weten van de gigantische raket die ik in 2019 ga lanceren, en die 6.109 kilo lading gaat vervoeren.

Toen ik het allemaal bij elkaar optelde, koste mijn lanceringsverzoek 165 miljoen euro. Ik zou hiervoor een Atlas V 551 raket nodig hebben, uit dezelfde serie van NASA’s New Horizons en Juno ruimtevaartuigen die naar respectievelijk Pluto en Jupiter gingen. Je kunt al deze voorlopige specificaties bij ULA indienen met het gemak van online sokken bestellen. Het bedrijf zal dan ook ongetwijfeld veel bestellingen ontvangen vandaag, aangezien veel mensen de verschillende uitvoeringen willen uitproberen om hun ruimtefantasie na te streven.

RocketBuilder is een vertegenwoordiger van de snel evoluerende particuliere ruimtevaartsector, gevormd door grote bedrijven als ULA, SpaceX, Moon Express, Blue Origin, Bigelow, en andere bedrijven met verschillende doelen in de ruimte. Deze inspanningen hebben voor een revolutie gezorgd in het landschap van de ruimtevaart deze eeuw. ULA toont met dit nieuwe project aan dat de opkomende markt uiteindelijk open moet zijn voor iedereen, zelfs als de meesten alleen conceptueel mee kunnen doen. Maar goed, neem me niet kwalijk, ik ga nog even wat raketten bouwen.