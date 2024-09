Je kat is eigenlijk toch geen lul, blijkt uit onderzoek

Katten hebben niet de beste reputatie, laten we eerlijk zijn. Als je wel eens een kat hebt gehad dan weet je maar al te goed hoe graag ze nonchalant een glas van de tafel tikken, om vervolgens doodleuk kopjes te geven tegen je been terwijl je vloekend de scherven opveegt. Misschien was het bewust, misschien was het gewoon onhandigheid – wie zal het zeggen.

Maar uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in Behavioural Processes, blijkt dat katten eigenlijk een stuk socialer zijn dan ze lijken. De onderzoekers concluderen zelfs dat katten liever met mensen omgaan dan dat ze een mals stukje vlees eten. Laat dat even goed bezinken: ze verkiezen ons boven eten. Ik vind niemand leuker dan eten.

Het doel van de studie was om de onsociale reputatie van katten te onderzoeken door cognitieve testjes uit te voeren waarmee eerder al eens honden en schilpadden waren onderzocht.

“Onderzoek naar de cognitie van katten geeft steeds vaker bewijs van hun complexe socio-cognitieve eigenschappen en probleemoplossend vermogen,” schrijven de auteurs. “Desondanks denken mensen nog vaak dat katten niet sociaal zijn of niet getraind kunnen worden. Dit misverstand kan (deels) worden veroorzaakt door een gebrek aan kennis over welke stimuli katten interesseren, en waar ze dus het hardst voor willen werken.”

De auteurs onderzochten vijftig katten, zowel huiskatten als katten uit het asiel, en ontnamen hen gedurende een paar uur de toegang tot voedsel, speelgoed en mensen. Vervolgens gaven de onderzoekers de katten weer toegang tot de verschillende stimuli in vier verschillende categorieën: omgang met mensen, voedsel, geur, en speelgoed.

Er was geen significant verschil tussen de huiskatten en de asielkatten: in beide groepen koos de helft van de katten voor de omgang met mensen, boven ieder andere categorie. Slechts 37 procent van de katten kozen als eerst voor het voedsel.

“In het verleden werd gesuggereerd dat katten […] niet erg sociaal zijn en neigen naar onafhankelijkheid,” schrijven de auteurs, “maar wij vonden dat 50 procent van de onderzochte katten voor de sociale stimulans kozen, wanneer zij mochten kiezen tussen interactie met mensen en drie andere categorieën van stimuli.”

Dus, wat betekent dit nu allemaal? Nou, eigenlijk dat katten hartstikke sociaal zijn. De auteurs merken wel op dat de individuele voorkeuren van katten afhankelijk kunnen zijn van hun ras en verleden.

Een onderzoek over vijftig katten is misschien niet compleet waterdicht, maar toch zijn het bijzondere resultaten. Wie weet, misschien had je kat toch écht het glas per ongeluk omgestoten. En zelfs wanneer je harige vriendje misschien urenlang buiten de deur vertoeft, komt ‘ie uiteindelijk toch altijd weer terug bij jou op schoot. Als je ‘geluk’ hebt zelfs met een dode muis in zijn bek als cadeau – een beetje vies, maar toch wel aardig.