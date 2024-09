Je katerige hoofd gaat niet blij zijn met de nieuwe video van Spill Gold

Ho! Stop! Wacht even! Voordat je deze nieuwe video van Spill Gold aanzet, moet je er even voor zorgen dat je geen zware kater hebt of simpelweg niet snel misselijk wordt. Deze waarschuwing kreeg ik namelijk niet, en zo had ik heel eventjes moeite met het verwerken van die paar tripelbiertjes die er afgelopen avond zo lekker in gingen. Toch ben ik blij dat ik dit moment van lichamelijke beheersing en zelfreflectie ben ondergaan, want de track Mercury en bijhorende clip wil je niet missen op een prachtige lentedag als deze.

De uitgewoonde term ‘caleidoscopisch’ wordt vaak misbruikt in de opwindende wereld van muziekjournalistiek, meestal om een albumrecensie te voorzien van wat schwung. De nieuwe clip van de Amsterdamse band geeft eindelijk reden om het woord eens op een leuke en bovendien objectieve manier te gebruiken, omdat-ie helemaal is opgenomen met een daadwerkelijke caleidoscoop. Gebruik het in je voordeel, muziekjournalistcollegae!



Bekijk hieronder Mercury:

Beeld door Dennis Duijnhouwer.