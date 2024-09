Je koningsdag-squad bestaat uit de volgende mensen

Morgen is het eindelijk weer Koningsdag en dat betekent maar één ding: jij en je vrienden komen bij elkaar om in een onmiskenbare turnup te gaan. De urgentie om ‘iets’ te doen is misschien nog wel hoger dan tijdens oud en nieuw. Mensen hebben het er al ruim een week over. De appgroep waar je met je vrienden in zit draait overuren. Bij wijze van voorpret blikken we alvast vooruit op de bende van ellende met wie je morgen de hort op gaat en dingen gaat doen waar je je het hele jaar voor kan schamen.

Degene die te vroeg piekt

’s Ochtends ontbijt deze strijder met een afgeprijsde Ristorante Pizza en drie halve liters Schultenbräu. Zijn of haar geluk kan niet op. Het is namelijk Koningsdag en alles kan. Er zijn geen regels. Op straat gaat diegene vrolijk verder met anderhalve liter vodka-spa-rood. Als de brandende zon zo rond het middaguur de drank echt goed laat opborrelen, is deze persoon niet meer aan te spreken. Terwijl je door het park slentert raken jullie elkaar kwijt omdat-ie ligt te kotsen in de vioolkist van een of andere yuppenkoter die Storm heet. Je maakt je zorgen over zijn situatie tot je een appje krijgt dat het persoon in kwestie om vier uur ’s middags al in bed ligt met een Big Mac-menu en een kipzes met zoetzure saus.

Videos by VICE

De import-Amsterdammer die kankert op ‘al die boeren’ in de stad

Na achttien jaar besloot deze persoon Saaxumhuizen te verlaten en te verkassen naar de grote stad. Hij of zij is inmiddels volledig geïntegreerd, dat is inclusief een huisje in de Indische buurt, drie andreaskruizen bij de enkel en een baan bij een creative-agency-startup. Terwijl je op Koningsdag lekker door de drukke stad van feestje naar feestje hopt met je matties, kankert deze zeikerd over hoe ‘al die boeren’ de stad verpesten. Zo zie je maar dat Randstedelijke arrogantie prima aan te leren is in een paar maanden tijd.

De liefhebber van de koninklijke familie

Je ziet het misschien niet altijd op het eerste oog, maar elke squad heeft wel een eigen Mark van der Linden. Hij of zij komt er niet altijd voor uit, want tja, geef toe, het is niet zo cool om als twintiger toe te geven dat je liever toekijkt hoe Willem-Alexander en Maxima in Dokkum koekhappen en spijkerpoepen in plaats van dat je gaat flirten met onbekenden en een milde alcoholvergiftiging oploopt.

De koopjesjager

Terwijl jij naarstig op zoek bent naar je volgende borrel, heeft deze persoon alleen oog voor koopjes op de vrijmarkt. Waarom ook niet? Vorig jaar nog een exemplaar van De Avonden en een Nutribullet op de kop getikt voor twee euro! Nieuw jaar, nieuwe kansen.

De baldadige ruziemaker

Deze lul met een ongelofelijke kwade dronk heet waarschijnlijk Bas of Ruud en begint na twee shotjes Oranje Bitter en drie bier ‘onschuldige’ seksistische grapjes te vertellen. Op een gegeven moment gaat deze zatte lul zeiken tegen een gevel van een shoarmazaak terwijl jij rustig een broodje staat te bestellen. Als de eigenaar van de zaak er wat van zegt, gaat hij ruzie met hem zoeken. Net voordat het opstootje tot Worldstar-proporties escaleert overtuig je Bas/Ruud om weg te gaan. Hij gaat mee, maar niet voordat hij een ‘onschuldige’ racistische opmerking over zijn schouder slingert.

De stoner

Die is gewoon chill, toch. #420

De afwezige

Hij kwam er te laat achter dat Koningsdag dit jaar op een donderdag viel, zijn vaste dienst bij Café De Kroeg. Hij heeft de afgelopen dagen wanhopig al zijn collega’s gebeld om te ruilen, maar tevergeefs. Hij moet werken. Lekker voor hem. Besef wel dat hij halverwege zijn shift uit wanhoop een ongelofelijke hoeveelheid Jack Daniel’s Honey-shotjes gaat nemen en later gaat proberen aan te haken bij de squad. Dat mislukt uiteraard omdat-ie ergens de wc van een hostel onderkotst. Vraag me ook niet waarom.

De Sjaak

Sjaak plant alles tot detail in, zo ook voor dit goddeloze bacchanaal. Hij krijgt net zoals iedereen een sms’je van zijn dealer dat hij tijdig zijn sannie moet halen. De koningsdagdrukte is namelijk funest voor een punctuele drugskoerier. In tegenstelling tot jou gaat hij hier netjes op in en haalt hij ruimschoots van tevoren een gulle hoeveelheid keta, coke en een voordeelpak Camel Light. Zo hoeft hij op de grote dag zelf niks meer te regelen. Helaas voor Sjaak zijn z’n vrienden niet zo proactief en bietsen ze hem nog voor drie uur ’s middags helemaal leeg.

De anti-monarchie

“Weet je wel hoeveel het koningshuis jaarlijks kost?” “Hun hele bestaan staat haaks op artikel 1 van de grondwet!” “Het is toch niet meer van deze tijd?” “Fuck Willem-Alexander, man.” “Ze zijn er toch maar voor de sier?” Dit is maar een kleine greep van wat deze persoon uitkraamt om je regelrecht een badtrip in te lullen.

De marathonknaller

Die trekt hem rustig door van donderdag tot en met zondag. Wie heeft nachtrust nodig als je ook een paar gram pep hebt, toch?