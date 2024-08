Je kunt beter tijd kopen dan spullen

De meeste mensen zien eten afhalen als zonde van het geld. Toch is het volgens een nieuw onderzoek juist een slimme manier om je geld uit te geven. Je krijgt er namelijk een hoop geluk voor terug.

Uit een onderzoek dat afgelopen maandag werd gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) blijkt dat mensen hun dagelijkse welzijn en algemene tevredenheid in het leven hoger inschatten als ze geld uitgeven aan dingen waardoor ze tijd besparen.

Tijdbesparende uitgaven werden gedefinieerd als “elke manier waarop respondenten geld uit kunnen geven met meer vrije tijd als gevolg.” Onder dat soort aankopen vallen dingen als het uitbesteden van todo-lijstjes met virtuele assistenten en apps als TaskRabbit, maar ook betalen om niet te hoeven koken, winkelen, voor je kind te zorgen of het huishouden te doen.

Meer dan zesduizend mensen uit vier landen werden ondervraagd. De onderzoekers kwamen erachter dat mensen die vrije tijd kochten van hun geld gelukkiger waren. Toch kon er geen causaal verband worden vastgesteld. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de mensen die tijd kochten rijker waren, en daarom gelukkiger.

Dus vulden ze hun enquete aan met ondervindingen uit een experimenteel onderzoek om de relatie tussen welzijn en tijdbesparende uitgaven beter te begrijpen. Ze rekruteerden zestig deelnemers in een wetenschapsmuseum in Vancouver. Ze gaven sommige deelnemers veertig dollar om uit te geven aan spullen en andere deelnemers kregen hetzelfde bedrag om uit te geven aan iets waarmee ze tijd zouden besparen. Na afloop vertelden de deelnemers hoe ze zich voelden. Een week later draaiden ze de rollen om: de deelnemers die geld kregen voor spullen moesten het uitgeven aan dingen waardoor ze tijd bespaarden en vice versa. Uiteindelijk waren de deelnemers gelukkiger en minder gestrest op de dag dat ze tijd bespaarden dan wanneer ze spullen kochten.

Dit kleinschalige, lokale experiment is op zichzelf niet heel overtuigend, maar ondersteund door zesduizend deelnemers aan de enquete die hetzelfde ervoeren, betekent het wel degelijk iets. Het biedt wat Elizabeth Dunn, co-auteur van het onderzoek en vooraanstaande onderzoeker op het gebied van geld en geluk aan de Universiteit van British Columbia, convergerend bewijs noemt. “Het experiment is volgens mij het belangrijkste deel van dit onderzoek, omdat het laat zien dat er een causaal verband is tussen tijdbesparende uitgaven en geluk,” zegt Dunn.

Dunn en haar collega’s vonden ook dat tijdbesparende uitgaven iedereen hetzelfde voordeel boden. Ondanks dat rijke mensen geneigd zijn om meer tijdgerelateerde stress te ervaren, waren de positieve effecten van het kopen van tijd niet enkel voorbehouden aan de rijken. De effecten van Dunns onderzoek bleven sterk aanwezig in alle socio-economische groepen, wat suggereert dat iedereen kan profiteren van het kopen van tijd in plaats van spullen. Volgens Dunn et al. kan

“de tijdschaarste van het moderne leven gereduceerd worden door geld te gebruiken om tijd te kopen.”

Er is een voorlopige kanttekening bij de bevindingen. Over het algemeen leidde het kopen van tijd tot meer geluk. Maar degenen die de meeste tijd kochten, zagen hun welzijn achteruit gaan. Hoezo? Dunn speculeert dat teveel tijd kopen het welzijn saboteert door het gevoel van controle aan te tasten. Voor de meesten van ons zegt het kopen van tijd voor “een gevoel van controle over alles dat in ons leven gebeurd,” legt Dunn uit. Maar voor mensen met teveel tijd, zorgt het kopen van nog meer tijd voor een minder gelukkig gevoel en minder controle. “Als je op een dag niks te doen hebt, is dat waarschijnlijk geen goed ding,” zegt Dunn.

Uit tientallen jaren van onderzoek weten we dat mensen gelukkiger worden van het kopen van ervaringen dan van dingen. Dit nieuwe onderzoek voegt toe dat “het ook beter is om slechte ervaringen af te kopen, zelfs doorsnee dingen als het toilet schoonmaken of het gras maaien.”

“Dat klinkt wel logisch,” zegt Dunn.

Maar als het zo eenvoudig is om je welzijn te verhogen door geld uit te geven aan tijd dan aan spullen, waarom doen dan niet veel meer mensen het? Dat is een van de vragen die Dunn en anderen in de toekomst willen beantwoorden. Het is mogelijk dat sommige mensen zich schuldig voelen als ze iemand anders betalen om iets te doen wat ze zelf ook wel kunnen, denkt Dunn. Haar lab is van plan om meer onderzoek te doen naar specifieke verschillen tussen geslachten en klassen, en waarom mensen in sommige gevallen meer geneigd zijn om geld uit te geven aan tijd dan anderen. Voorlopig is het gewoon een handig excuus om langs de afhaalchinees te gaan na je werk.

