Je kunt in Delft voor een prikkie in een bezemkast wonen

Update: De wereld is gelukkig nog niet helemáál gek geworden, het gaat inderdaad om een grap. De verantwoordelijke jongen heeft inmiddels laten weten: “We were shocked by what the people can accept in Delft, we just wanted to have fun.” Bekijk de topicpagina De Woningmarkt = ¯\_(ツ)_/¯ voor huizenaanbiedingen die wél echt en gestoord zijn.

Delft heeft een prachtige historische binnenstad, de Technische Universiteit zit er natuurlijk, en Willem van Oranje heeft er nog jaren gewoond – kortom, een fantastische stad om in te wonen. Met de huizenprijzen valt het ook nog reuze mee. Zo vind je met een beetje speuren in de facebookgroep ‘Find a Room(mate) in Delft‘ al voor 210 euro per maand een woonruimte, op slechts één minuut lopen van het treinstation. Handig, voor als je wel van treinen maar niet van wandelen houdt, omdat je bijvoorbeeld nogal korte beentjes hebt. De woonruimte is sowieso geschikter voor mensen met korte beentjes – in de advertentie wordt deze woon- en slaapplek aangeraden aan mensen kleiner dan één meter zeventig. Laten we hopen dat het een grap is, want het is namelijk een FUCKING BEZEMKAST, die hier voor meer dan twee meier wordt aangeboden.

Je komt te wonen samen met drie Italiaanse guys, die hopelijk nooit knoeien als ze spaghetti staan te koken, want de reden dat de bezemkast te huur is verraadt dat er waarschijnlijk geen bezem of stoffer en blik in huis is. Het kamertje is twee vierkante meter en er past nét een matras in, dat wel een klein beetje opkrult, want hij past er eigenlijk nét niet in. Het plafond van “het kleine maar gezellige kamertje” bestaat uit de trap naar de tweede verdieping, wat het kamertje inderdaad nóg kleiner maar niet per se extra gezellig maakt. Maar hey, heb je Harry Potter ooit horen klagen? Voel jij je soms beter dan een stofzuiger?

We hebben de Italiaanse jongen die de advertentie op Facebook heeft gezet gevraagd of dit serieus is. Hij heeft vooralsnog niet gereageerd, dus we houden hoop dat het om een gebbetje gaat. :(