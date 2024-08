Je kunt je likes en volgers nu gewoon uit een automaat halen

Heb je de ambitie om influencer te worden? Of wil je graag populair lijken op internet terwijl je eigenlijk gewoon niet zoveel vrienden hebt? Dan heeft de Vlaamse kunstenaar Dries Depoorter de oplossing voor jou. Zijn nieuwste werk Quick Fix is een automaat waarmee je in een handomdraai honderden likes of followers kunt kopen op Instagram, Facebook, Twitter of YouTube, en dat voor maar een paar euro.

Het is niet voor het eerst dat Depoorter, die in zijn werk thema’s als privacy, kunstmatige intelligentie en social media behandelt, een werk maakt over het kopen van volgers. In 2016 bedacht hij de Get Popular Vending Machine, een automaat vol krasloten waarmee je tot 25.000 nieuwe volgers kon winnen. “Maar ik vond het altijd jammer dat niet iedereen kon winnen, en dat je niet direct kon testen of je die volgers ook echt kreeg,” vertelt Depoorter in een telefoongesprek aan VICE. Daarom bedacht hij de Quick Fix. Zodra je een paar munten in het apparaat gooit, kiest welk product je wilt kopen, en de naam van je account invoert, stromen de likes en follows binnen een paar seconden binnen.

Videos by VICE

Het is overigens niet zo dat je echt nieuwe vrienden koopt met het apparaat van Depoorter: alle likes en follows zijn afkomstig van nepaccounts. “De accounts zijn fake en automatisch aangemaakt,” vertelt hij. “Ze zijn afkomstig van een bedrijf dat likes verkoopt. De volgende stap is om mijn eigen nepvolgers te maken, om het nog goedkoper aan te kunnen bieden. Maar het is niet makkelijk om veel nepaccounts te maken, daarom gebruik ik nu nog een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is als tussenpersoon.”

Behalve instagramlikes kan de QuickFix ook ingesteld worden op de verkoop van twitterlikes en -volgers en youtubeviews. Bovendien kan het apparaat, dat qua uiterlijk geïnspireerd is door condoomautomaten, worden ingesteld op elke munteenheid. Als je de Quick Fix in actie wil zien moet je er wel een flinke reis voor over hebben. Het apparaat was vorige week voor het eerst te zien in Helsinki. De volgende mogelijkheid om ‘m te aanschouwen is over twee weken, op een tentoonstelling in Hong Kong.