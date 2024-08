Je kunt je nu dronken vreten aan wodka Red Bull-worsten

Wat zou je zeggen als we je vertellen dat in de toekomst alle nachtclubs, lounges en café’s naar de zware lucht van bloedworst ruiken en alle beroemdheden en influencers hun eigen salamilijn lanceren? Geloof je in een toekomst waar tieners stiekem droge worsten uit hun ouders’ droogkast jatten, waarna ze in een roes van varkensvlees de stad op stelten zetten?

Dat vragen we, omdat de wereld op het punt staat een worstenrevolutie als nooit tevoren mee te maken – en dat hebben we te danken aan een kleine slagerij uit Noord-Ierland.

Maguire Meats, een 27 jaar oude slagerij uit Irvinestown heeft het onmogelijke gedaan en is begonnen met het verkopen van worsten doordrenkt met Red Bull en wodka.

Keelan Maguire, de onorthodoxe slager die verantwoordelijk is voor de geboorte van deze goddeloze gruwel vertelt Belfast Live, “We bedachten nieuwe worsten die we deze zomer zouden gaan maken en dit was de mafste die we konden bedenken. Dus we probeerden het uit en dat ging prima, ze zijn erg populair. We maken er ook eentje met pikant rundvlees, die doet het ook erg goed. Het is weer eens wat anders op de BBQ deze zomer. We hebben nog een paar andere verrassende ideetjes, dus hou ons in de gaten.

Interessant genoeg blijkt Maguire Meats niet de enige slagerij te zijn die onze maatschappij met een met drank-doordrenkte worst probeert te ontzetten. McCartney’s Of Moira, een 140 jaar oude slagerij in Craigavon, onthulde vorige maand zowel een gin-tonicworst als een perenciderworst. Deze slagerij staat overigens ook bekend om haar Guinness worst, die niet aan te raden is als je de bob bent.

Judith Miller, inmiddels al de zesde generatie van eigenaars van McCartney’s of Moira, vertelde de Belfast Telegraph: “We probeerden wat hernieuwde interesse in de winkel te creëren door het maken van nieuwe smaken worst. Ik kreeg een idee over gin-tonic als smaak omdat dat nu een heel cool en trendy drankje is, iedereen is tegenwoordig in de ban van gin. We besloten een poging te wagen en dachten, wie niet waagt wie niet wint.”

In het worstcase-scenario wordt de wereld opgeslokt door een worst-gevoede waanzin van eindeloos grillen, dronkenschap en het compleet verlies van moraal zoals tijdens de Gin Craze in de 18e eeuw. De tijd zal ons leren of de mensheid valt voor de bedwelmende verleiding van de alcoholworst. Wellicht hebben we over een aantal jaar in Nederland een goede vervanging voor het bierbommetje.