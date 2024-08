Je kunt maar beter snel een reisverzekering afsluiten

Of je nou een lekker hotel boekt, een gids die je door een afgelegen berglandschap heen leidt, of de lekkerste cocktails uit de Lonely Planet bestelt: die paar weken per jaar dat je op reis bent, wil je op zijn minst meer comfort hebben dan in je eigen land. Daarom bereiden de meeste mensen hun reis zo tot in de puntjes voor, dat de reisgids al uit elkaar valt, voordat ze het vliegtuig instappen.

Toch vergeten ze vaak een reisverzekering af te sluiten. En dat is gek. Want stel dat je net een paar meter van een klif naar beneden valt als je een selfie aan het nemen bent, of je breekt een been tijdens een bergwandeling. Dan wil je snel worden geholpen. Had dan maar een reisverzekering afgesloten via ING, want dan stond de Travelcare Alarmcentrale meteen voor je klaar. En de medische kosten, die wel eens hoog kunnen oplopen, worden dan gewoon vergoed. Zelfs als er iets gestolen is kun je de schade verhalen op je reisverzekering, zodat je zorgeloos op vakantie kunt.

Mocht je nog niet overtuigd zijn, lees dan hieronder een paar verhalen van mensen die onverzekerd op reis gingen en zie hoe het met ze is afgelopen. Als je nu al denkt, oh ja, dat vergeet ik steeds, sluit dan meteen je reisverzekering af.

Annelies (28) keek toe toen een paar rare jongens er met haar featherlight slaapzak vandoor gingen

Een tijdje terug, ik was bezig met een rondreis door de Verenigde Staten, kreeg ik een lift van een paar rare jongens. We stopten bij een tankstation, en ik ging even naar het toilet. Toen ik klaar was en terugliep naar de parkeerplaats, waren de auto en de jongens nergens meer te bekennen. Ze hadden mijn tas uit de auto gegooid, maar mijn slaapzak lag er nog in. Die hadden ze dus mooi meegenomen. Dat was super zonde, want het was zo’n mooie lichtgewicht, donzen slaapzak die ik net voor een paar honderd euro nieuw had gekocht. Als ik een reisverzekering had gehad, was die waarschijnlijk wel vergoed. Dan had ik even aangifte moeten doen van diefstal en een bewijsje moeten overleggen aan de reisverzekering. Maar ik had er jammergenoeg niet aan gedacht er een af te sluiten.

Jaap (28) verloor niet alleen zijn telefoon, maar ook de telefoon die hij daarvoor in de plaats had gekocht. En zijn nieuwe Nikes

Ik ben net nog een paar maanden naar India geweest zonder reisverzekering. Omdat ik het te veel gedoe vind om een reisverzekering af te sluiten, doe ik dat eigenlijk nooit. Toch raak ik op reis altijd van alles kwijt en wordt er altijd wel iets gestolen. Toen ik een keer naar Thailand ging bijvoorbeeld en er twee telefoons van me zijn meegenomen: eerst de ene, en toen ook het toestel dat ik ter vervanging gekocht had. Maar het ergste wat ze ooit hebben meegenomen waren mijn nieuwe Nikes. Alles bij elkaar wel een kostenpost van 1500 euro, schat ik in. Met een reisverzekering was de schade natuurlijk veel kleiner geweest.

Chiel (30) kwam er in Colombia achter dat zakkenrollers echt bestaan

Drie weken voordat ik op vakantie ging naar Colombia had ik voor 600 euro een nieuwe telefoon gekocht. Die werd in de metro gejat door zakkenrollers. Ik had in die tijd nog een studentenreisverzekering, maar was geen student meer. Blijkbaar had ik moeten overstappen naar een andere reisverzekering. Omdat ik dacht dat die studentenreisverzekering me nog wel zou dekken heb ik toen toch aangifte gedaan. Dat kostte enorm veel tijd trouwens, ik moest er een middag voor doorbrengen op een politiebureau dat ook dienst deed als gevangenis. Ik wil nu wel weer een nieuwe reisverzekering af gaan sluiten, maar zit nog even te kijken welke.

Willem (25) dacht even dat zijn zorgverzekering alles dekte, maar kwam erachter dat een reisverzekering toch wel handig is

Ik ging een weekendje naar Istanbul voor de opening van de Biënnale. Ik had al een gebroken arm, omdat ik in Nederland was aangereden. Na de opening liep ik terug naar mijn hotel. Ik had teenslippers aan, verstapte me en hoorde een krak in mijn been. Ik realiseerde me meteen dat mijn been gebroken was. Ik heb een ambulance gebeld en werd naar het ziekenhuis gebracht. Waar bleek dat ik een meervoudige breuk in mijn onderbeen had.

De volgende ochtend werd ik geopereerd. De chirurg vroeg me of ik het titanium dat in mijn been moest, kon voorschieten, want het ziekenhuis had het geld niet om het zelf te kopen. Ik lag ondertussen met mijn verzekering te soebatten — ik dacht dat gebroken benen werden betaald door de zorgverzekering, ook als je op vakantie bent. Daarom sloot ik nooit een reisverzekering af.

Maar dat viel in dit geval vies tegen. Als ik een reisverzekering had gehad, had het me veel geld gescheeld. Ik moest bijvoorbeeld ook een nieuw vliegticket kopen, omdat ik te laat was voor mijn terugvlucht. Ik had dat allemaal kunnen declareren bij een reisverzekering. Maar helaas.



Wil je voorkomen dat je in de problemen raakt, maar heb je je reis al geboekt? Sluit dan meteen je reisverzekering af via ING. Dat kan ook last minute. Zorg dan wel dat je, anders dan Jaap, goed op je spullen let: want als je zelf te roekeloos bent, vergoedt de verzekering het niet.

