Bol.com verkoopt een picturedisc met het gezicht van Trump

De kogel is door de kerk, Donald Trump wordt de volgende vier jaar president en commander in chief van de VS. Voor sommigen is dit goed nieuws, voor veel anderen ook niet. Gelukkig is er voor conservatieve vinylpuristen fantastisch nieuws. Je kunt nu een limited edition Donald Trump-LP kopen. Een plaat is misschien ook wel gewoon heel logisch, gezien Trumps voorletters: D.J.

Het compilatiealbum bestaat uit achttien supernationalistische nummers, waaronder het Amerikaanse volkslied, The Marines Hymn en Stars And Stripes Forever. Eigenlijk is het een bonte verzameling muziek die je kent van H ouse of Cards, Amerikaanse oorlogsfilms of gewoon de verkiezingen van de afgelopen maanden. Bijzonder origineel is het niet, maar het leuke is dat het hier om een picturedisc gaat (een LP met een foto erop). Misschien werkt het therapeutisch om de naald van je platenspeler op Donalds gezicht te leggen.

Overigens heeft Culture Factory, het bedrijf dat de compilatie uitbrengt, ook een variant met Hillary Clinton​ gemaakt. Voor de liefhebber.