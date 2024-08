Je kunt nu in Amsterdam een huis huren waarin koken verboden is

Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van ‘driftig met je hoofd schudden om de huizenmarkt’.

Ha, dus jij wil graag in Amsterdam wonen, en als het even kan een beetje in het centrum, en als we het toch voor het uitkiezen hebben, dan maar het liefst in de Jordaan? Dan heb ik nieuws voor je: dat kan gewoon.



Videos by VICE

Voor het luttele bedrag van 1000 euro per maand (exclusief gas, water en licht) kun je op de Tuinstraat, in het hart van onze hoofdstad, een ruimtelijk appartement van 35 vierkante meter huren. Voor dat geld woon je zo’n beetje tegenover het Anne Frankhuis, in een appartement op de eerste verdieping met luxes als een badkamer en een inbouwkeuken. Met die keuken is trouwens wel een dingetje aan de hand – je mag er niet koken.

This studio apartment on the first floor has a private bathroom and private kitchen. The kitchen is fully equipped, except for a cooking plate. Cooking is explicitely not allowed in this apartment due to regulations.

Het is natuurlijk ook vrij brutaal om eisen te stellen als ‘af en toe wat te eten kunnen bereiden in je eigen huis’, als je zo nodig voor 1000 euro in de maand in het centrum van Amsterdam wil wonen. Je kunt niet alles hebben, en het leven is niet meer dan één grote aaneenschakeling van keuzes en concessies. Bovendien is warm eten enorm overgewaardeerd en als je je huur hebt overgemaakt heb je toch geen geld meer over voor bijzaken als voedsel. Bovendien is de keuken voorzien van een magnetron en een waterkoker die je wél gewoon mag gebruiken – wat een vrijheid – en een mens kan best een paar jaar op drie porties instant noodles per dag leven, toch?

Naar de reden voor het kookverbod in dit appartement is het gissen, in de beschrijving moeten we het doen met een summier ‘due to regulations’. Wie die regels precies heeft opgesteld is niet duidelijk – je zou het kunnen navragen door op de advertentie te reageren, maar dat kost 19 euro en dat is geld dat niemand dit soort huizensites gunt. Misschien hebben de afhaalrestaurants in de Jordaan een kartel gevormd dat verhuurders betaalt om dit soort regels op te leggen, misschien is de bovenbuurman allergisch voor spruitjeslucht, of misschien heeft de verhuurder vervelende ervaringen met een vorige huurder die hele dagen thuis crack stond uit te koken.

Maar laten we de zaak eens positief bekijken. Als je niet kunt koken heb je ook geen fornuis nodig, en houd je ruimte over om bijvoorbeeld een mooie kamerplant neer te zetten. Oh nee, wacht even, toch niet, want ondanks het feit dat koken strikt verboden is, heeft de keuken van dit appartement wel een ingebouwd fornuis, inclusief afzuigkap, zo blijkt uit de foto’s die bij de advertentie zijn geplaatst. Dat is niet alleen onhandig, het is een uiterst wrede manier om je eraan te herinneren dat zelf koken een ding is dat mensen in principe doen, maar dat helaas niet voor jou is weggelegd, in je mooie appartementje in de Jordaan.

Rechts op de foto het fornuis en de afzuigkap waar je dus precies niets aan hebt

Het enige pluspunt aan dit hele verhaal is dat je altijd een goed excuus hebt als je vrienden voorstellen om de volgende keer eens bij jou te gaan eten. En zelfs als je vrienden tot de zeldzame soort van de niet-eters behoren, hoeven ze het bij jou niet te proberen, het is volgens de advertentietekst namelijk sowieso te allen tijde verboden om met meer dan twee mensen in dit appartement te zijn. Fuck you, verhuurder, en fuck you, Amsterdamse huizenmarkt in het algemeen.