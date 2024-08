Je kunt nu nog solliciteren om op een cannabisplantage te gaan werken

Dit stuk verscheen eerder op VICE.com Duitsland. Headerfoto via Imago/United Archives.

Het is weer begonnen te regenen en je bankrekening ligt er door vakantie en festivals weer geplunderd bij. Dan is de dure zomer wel voorbij, ook in de herfst heb je geld nodig — of je nu alle feestjes wil meepakken om het nieuwe studiejaar in te luiden, of omdat je niet normaal naar Netflix kunt kijken zonder Deliveroo te bestellen. Gelukkig is er nog één mogelijkheid om snel goed geld te verdienen — wietgeld om precies te zijn.

In Zwitserland zoekt een bedrijf naar hulp bij de oogst op hun cannabisplantage. Dat heb je goed gehoord: je kunt legaal de stoner uithangen en krijgt daar nog best goed voor betaald ook. Bio Can AG, een van de grootste cannabidiol-producenten van het alpenland, wil je zo’n 20 à 30 Frank — 17 tot 26 euro — per uur betalen als je cannabisbloemen gaat afknippen en bijsnijden.

Hiervoor heb je geen ervaring nodig met thuisteelt en je hoeft ook niet opgeleid te zijn tot tuinman. Als je de baan wil moet je minstens achttien jaar oud zijn en een geldig paspoort van een EU-lidstaat of Zwitserland hebben. De vacaturebeschrijving kun je nalezen op het Duitse blog Cannabis Arbeitsagentur, waarop je trouwens ook andere banen in de cannabissector kunt vinden. Als je de baan wil moet je volgens de functieomschrijving “fysiek veerkrachtig” en “betrouwbaar” zijn. Ook als je niet iedere ochtend aan een bong zit te lurken kun je prima solliciteren dus. En nog beter: je werkt lekker in de frisse lucht, dichtbij de Alpen. Het bedrijf ligt in het Zwitserse Thayngen, net over de Duitse grens en geeft je ook nog eens een “chille” slaapplek. Kan niet beter dus.

Het antwoord op de vraag die nu natuurlijk op je lippen brand is: ja, je mag de oogst later zelf consumeren. “In theorie dan, de producten worden na het plukken verpakt en vervolgens in de verkoop gedaan,” zegt Jan Slowik van Cannabis Arbeitsagentur tegen VICE. De producten belanden in de supermarkt en je kunt daar je eigen werk gewoon kopen.

Maar de Zwitserse marihuana verschilt van het spul dat de meer dan 560.000 Nederlanders de afgelopen maand hebben gerookt. De verkoop van cannabis is in Zwitserland namelijk alleen legaal als het thc-gehalte niet boven de 1 procent komt. In plaats daarvan zit er in de Zwitserse planten veel cannabidiol, een stofje dat bijna niet psychoactief is en dat door het lage thc-gehalte als medicijn wordt gebruikt. Als je het gebruikt word je niet high of stoned, maar krijg je gewoon een ontspannen gevoel. Als je komt solliciteren om je scheel te roken dan kun je volgens Jan Slowik beter thuisblijven: “Het gaat hier echt om een baan en niet om het tijdverdrijf van de werknemers.”

“Met de banen die je via onze website kunt vinden hoef je nooit iets illegaals te doen,” zegt Slowik. “Maar je moet wel met cannabisproducten willen werken.” Hij zegt dat de oogst zo’n drie tot vijf weken duurt en dat er nog een paar vacatures zijn.

Slowik wil geen cijfers geven, maar hij zegt dat er een overweldigende interesse is. Je kunt vandaag nog solliciteren, de deadline is 18 september en op woensdag 20 september beginnen de eerste seizoenswerkers aan de cannabisoogst.

