Je kunt nu porno kijken en tegelijkertijd de oceaan redden

Terwijl ik boodschappen doe, of andere banale dingen, is visionair/uitvinder Boyan Slat met zijn Ocean Cleanup de plastic soep aan het oplossen.



Soms denk ik daaraan, en verschrompelt mijn zelfrespect tot het formaat van een diepgevroren garnaal. Het voelt verlammend: ik wil ook best iets doen, maar wat? Ik heb niet zo’n grote slurf als Boyan waarmee ik grote problemen keihard kapot mee kan raggen.

Dankzij Pornhub kunnen ook mensen die niet zo goed uitgerust zijn als Boyan nu de wereld redden. Voor iedere kijker van het pornofilmpje The dirtiest porn ever, doneren ze aan een goed doel dat de oceaan schoonmaakt. Anno 2019 zit de wereldverbeteraar kwijlend en met de broek op de enkels achter een laptopje. Een stuk comfortabeler.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nskUHvjylEA&has_verified=1

In het filmpje zie je “powerpornokoppel” LeoLulu een wipje maken op een vervuild strand, terwijl mensen in witte pakken lege jerrycans en plastic wikkels oprapen.

Voordat ik het filmpje had gezien, was ik nogal sceptisch over de setting. Waarom zouden mensen gaan kijken naar seksende mensen op een vervuild strand, als ze met evenveel klikjes van de muis ook naar een seksende mensen kunnen kijken in een pas gestofzuigde infinity pool?

Maar het werkt, want de sterren van het filmpje zijn niet de afgetrainde lichamen van Leo en Lulu, maar de vuilnisrapers die het grootste deel van de tijd buiten beeld zijn. Als dit het team is waarmee Pornhub werkt, gaat het helemaal goedkomen met het opruimen van al het zwerfplastic in de wereld. Binnen de 11 minuut 44 dat Leo en Lulu als dieren liggen te neuken op een kleedje is het hele strand discreet schoongemaakt door de anonieme helden. Porno kan soms seksuele prestatiedrang in de hand werken, maar dat deze rauwdouwers van jouw klikgeld razendsnel alle stranden schoonmaken terwijl de pornosterren niet meer hebben klaargespeeld dan zichzelf, geeft een fijne nagloed aan de kijkervaring.

Porno kijken voelde eerder ook al prima, zolang je je maar enkel concentreerde op de lichamelijke sensaties. Gedachten aan de energieslurpende datacenters die pornosites in de lucht houden, stress over intieme gegevens die verzameld worden en zorgen over over het geestelijke en fysieke welzijn van de porno-acteurs konden er zomaar voor zorgen dat een geile sessie eindigde in een gierende jankbui. Het enige lichaamsvocht dat rijkelijk vloeide waren snot en tranen, en het enige wat je kon doen om weer een beetje in de stemming te komen was relativeren: ik zit tenminste niet in het vliegtuig of in de auto, ik ben geen vlees aan het eten, sekswerk is ook werk, het zal vast allemaal met wederzijdse toestemming zijn.

Dat het verlangen naar een betere wereld nu een plaats heeft in pornofilmpjes zelf, maakt er een ongekende totaalervaring van. De gordijnen kunnen ook nog eens gewoon openblijven: laat me met rust, starende buren, ik ben hier even de wereld aan het verbeteren. Dat zouden jullie ook eens moeten doen!