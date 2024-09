Je lever zal je bedanken voor het drinken van bier met hop

Terwijl we nog maar net van de schrik zijn bekomen dat hop mannen borsten kan geven, lijkt dat een kleine opoffering voor de voordelen die het met zich meebrengt. Zo kan hop slapeloosheid, de menopauze en borstkanker tegengaan – en dan hebben we het er nog niet eens over dat het gewoon lekker is.

Onderzoekers lieten muizen alcohol drinken. Een groep kreeg bier met hop, eentje bier zonder hop, eentje pure ethanol, en als laatste was er een controlegroep.

Videos by VICE

LEES MEER: Hop kan helpen bij het voorkomen van borstkanker

Na twaalf uur zagen de onderzoekers dat de muizen die bier met hop dronken minder vet in hun lever hadden dan de muizen die pure alcohol dronken. Nog interessanter was dat de muizen die bier zonder hop dronken evenveel vet in hun lever hadden als de ethanolgroep, wat betekent dat het niet per se bier was dat de lever hielp, maar hop.

De auteurs van het onderzoek schreven in het tijdschrift Alcohol and Alcoholism dat “wanneer rekening gehouden wordt met alle uitkomsten, onze gegevens erop wijzen dat hop in bier de kans op acute leververvetting verzwakt.

Deze uitkomst kan ook uitleggen waarom sterke drank meer schade aan de lever kan aanrichten dan bier.

Dat iets bij muizen gebeurt, zegt nog niks over mensen, maar zoals we in eerder onderzoek zagen, is alcohol niet onlosmakelijk verbonden met leverbeschadiging. Dat onderzoek liet zien dat rode wijn de vetstofwisseling in de levercellen op gang krijgt en zo de leverfunctie van mensen met overgewicht kan verbeteren.

Dankzij de wetenschappers komen we steeds meer te weten over de geheimen van alcohol, en godzijdank is de toekomst niet hopeloos. Laten we daar een IPA op drinken.