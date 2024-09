Je mag bijna gaan stemmen. Dit is hoe dat moet

De verkiezingen zijn nu écht bijna. Als je dit jaar voor het eerst gaat stemmen, willen we je voor de zekerheid nog even uitleggen hoe dat stemmen precies werkt.



Als je woensdag gaat stemmen – en dat moet je echt gaan doen – zijn er een paar dingen die je niet moet vergeten mee te nemen. Je stempas bijvoorbeeld. Die heb je als het goed is een paar weken geleden met de post gekregen. Als je niet staat ingeschreven op het adres waar je woont – bijvoorbeeld omdat je een kamer huurt van een schimmige huisjesmelker die veel te veel huur vraagt voor een te kleine kamer – wees je er dan van bewust dat je stempas naar het adres wordt gestuurd waar je staat ingeschreven.

Videos by VICE

Behalve je stempas moet je ook een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) meenemen. Dit legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Als je een legitimatiebewijs hebt dat langer dan vijf jaar verlopen is wordt het trouwens sowieso weleens tijd dat je een nieuwe aanvraagt.

Met je stempas en je ID mag je stemmen bij elk stembureau in je gemeente. Hiervoor geldt ook weer dat dit gaat over de gemeente waar je officieel staat ingeschreven. Je mag dus niet in een andere stad stemmen. De stembureaus zijn woensdag open van 7:30 uur ’s ochtends tot 21:00 uur ’s avonds.

Als het je eenmaal is gelukt om met je stempas en je ID naar het goede stembureau te gaan, wijst de rest zich redelijk vanzelf. Een medewerker van een stembureau geeft je in ruil voor je stempas een stembiljet, die er op het eerste oog een beetje uitziet als het menu van een Chinees restaurant. Op die stempas staan de namen van alle kandidaten waar je op kunt stemmen. Kleur het vakje voor de kandidaat waarop je wil stemmen rood met het potlood dat in het stemhokje ligt, en gooi je stempas in de stembus (een soort kliko) buiten het stemhokje. Dat is alles dat je hoeft te doen. Democratie is niet zo moeilijk.

Zorg er trouwens wel voor dat je maar één vakje rood kleurt, anders is je stem niet geldig. En als je tijdens het stemmen opeens de prangde behoefte voelt opkomen om een mooie tekening te maken, wacht daar dan ook even mee tot je klaar bent, want het is ook niet de bedoeling dat je op je stembiljet schrijft of tekent.

Het moeilijkste gedeelte van het stemmen is bepalen op wie je je stem uitbrengt. Het is van harte aan te raden daar een beslissing over te maken voordat je het stemhokje binnenstapt. Het zou zonde zijn als je die lijst met namen ziet en compleet in de stress schiet omdat je het even niet meer weet. Misschien weet je allang op wie je moet stemmen, maar als je het nog niet weet is er altijd nog de Jongeren Kieswijzer om je te helpen bij het maken van een keuze.

In principe kan er niet zo heel veel misgaan. Elke verkiezingen lukt het miljoenen mensen om hun stem uit te brengen, dus bij jou komt het ook vast helemaal goed. Je kan dit.



Nog even één keer alles op een rijtje: