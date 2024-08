Je moet nú investeren in emoji’s om te cashen, zegt deze internetmiljonair

Dit stuk verscheen eerder op VICE News US.

Page Howe benadert het internet als een vastgoedontwikkelaar of beurshandelaar. Hij verdiende eerder miljoenen met een handeltje in domeinnamen. En nu, beweert hij, is het moment aangebroken om emoji-domeinnamen in te slaan.

Videos by VICE

“In plaats van een lange domeinnaam te nemen – mycompany.com bijvoorbeeld – kun je ook een domeinnaam nemen met drie keer de smiley met de zonnebril. Die smiley staat voor ‘cool’ en dan zeg je gewoon: ga naar drie keer cool punt com,” zegt Howe tegen VICE News. “Dat is beter, want we verwerken beelden veel sneller dan woorden.”

Sinds Apple de software heeft geüpdatet naar iOS 11 zijn er honderden nieuwe emoji’s beschikbaar. Voor Howe betekent dat, dat er honderden nieuwe investeringskansen bijkomen. Hij gaat helemaal voor de emoji en hoopt dat het de nieuwe goudkoorts van het internet zal worden.

VICE News bezocht Howe in zijn huis in Manchester, in de Amerikaanse staat Tennessee, om er alles over te weten te komen.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: