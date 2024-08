Je relatie hoeft niet stuk te lopen als de ander veel meer of minder geld verdient

Balans is een belangrijk onderdeel van iedere gezonde relatie – en of je het nu leuk vindt of niet, dat komt onder andere tot uiting in geld. Als de een veel meer verdient dan de ander, is het begrijpelijk als dat een beetje gaat wringen. En aangezien de meeste mensen het niet enorm fijn of romantisch vinden om over geld te praten, wordt dat gesprek eigenlijk maar weinig gevoerd, terwijl de frustraties zich ondertussen flink op kunnen hopen.

“Over het algemeen zijn mensen eerder bereid om over fysieke intimiteit te praten dan over hun financiën,” zegt Matteo Radavelli, een relatietherapeut die vlak buiten Milaan woont. Het helpt ook niet dat we in het beginstadium van een relatie geneigd zijn om onze zwaktes te verbergen en onze sterke punten juist te overdrijven. Waarschijnlijk begin je tijdens je eerste date niet meteen over je salaris en krijg je hooguit wat indirecte aanwijzingen over de financiële situatie van de ander – dat ze liever niet al te veel geld uitgeven tijdens een date bijvoorbeeld, of juist hele dure kleding dragen.

De sleutel zit ‘m er volgens Radavelli in om (zoals in wel meer gevallen) compassie te tonen. “Degene met minder geld zou nooit het gevoel moeten hebben zich te moeten verantwoorden, en de partner die meer verdient zou dat ook nooit mogen gebruiken om het de ander moeilijk te maken,” zegt hij. Als jij meer verdient, is het dus zaak om je best te doen dat de ander zich daar comfortabel bij voelt. Wat dat precies betekent verschilt natuurlijk per relatie – misschien houdt het in dat je over bepaalde aankopen die je hebt gedaan maar beter niks kunt zeggen, omdat je partner die zich niet kan veroorloven. Maar het kan ook betekenen dat je wat regels verzint voor je relatie: dat je bijvoorbeeld alleen bij speciale gelegenheden uit eten gaat, of grote uitgaven zoals een vakantie verdeelt op basis van jullie beide inkomens, in plaats van dat jullie ieder de helft betalen.

Als je daar niet zo op zit te wachten, kun je het ook anders aanpakken. Financieel adviseur Manuela Romeo zegt dat de partner met meer geld vaak ook makkelijker kan sparen en dus ook meteen iets meer kan betalen. “Maar degene met een lager inkomen kan ook uiteindelijk hetzelfde betalen door elke maand een beetje te sparen, daar prioriteit aan te geven en ruim van tevoren te beginnen,” zegt ze. Daarvoor moet je dus weten wanneer er een grotere uitgave aankomt, zodat degene met minder inkomen op tijd kan beginnen met sparen.

Romeo zegt dat financieel plannen van cruciaal belang is om als stel goed met geld om te gaan. Veel mensen geven hun geld gewoon uit zonder erbij na te denken, en zetten daarna opzij wat ze aan het eind van de maand overhebben. “Maar als je een plan hebt, kun je bewust doelen behalen en op onverwachte gebeurtenissen reageren zonder dat het je veel stress oplevert,” zegt ze. Romeo raadt aan om wat je per maand wilt sparen, meteen over te maken op een andere rekening zodra je je salaris krijgt. Als er dan een groot bedrag betaald moet worden, voelt dat minder snel als een groot offer, aangezien je er bewust voor hebt gespaard.

Als je samenwoont met je geliefde, zou het volgens Radavelli kunnen helpen om, naast jullie eigen bankrekeningen, ook een gezamenlijke rekening te openen. “Dat geeft je wat meer ruimte als stel,” zegt hij. Is de relatie nog wat pril, dan kom je volgens Romeo ook een heel eind door een app te gebruiken waarmee je de kosten kunt delen, zoals wiebetaaltwat.nl. “Maar je moet los daarvan wel nog steeds beslissen op welke manier jullie willen leven en waar jullie prioriteiten liggen,” zegt ze.

Ten slotte is het ook belangrijk dat je er niet te ver in doorslaat. “Het is geen goed idee om alles tot op de laatste cent uit te rekenen,” zegt Radavelli. Als het obsessief wordt is dat natuurlijk niet goed voor je relatie. Hij stelt dat vrouwen die binnen een heteroseksuele relatie meer verdienen zich uiteindelijk vaak schuldig voelen, of het gesprek erover vermijden, omdat de man het als “persoonlijke zwakte” op zou kunnen vatten. We hebben wat Radavelli betreft nog een flinke weg te gaan om deze misplaatste ideeën uit de wereld te helpen.

Uiteindelijk is geld weliswaar belangrijk, maar natuurlijk niet het belangrijkste binnen een relatie. Het gaat er vooral om dat jullie het eens zijn over bepaalde waarden, prioriteiten en projecten; salarisstrookjes zijn slechts een van de dingen waar jullie binnen dat grotere rekening mee moeten houden.

