Je telefoon is de reden dat jij je zo verveelt tijdens etentjes met vrienden

Als je vorige week het avondeten maar matig vond of je brunch niet meer dan oké was, dan ligt dat wellicht niet aan de kwaliteit van de taco’s of avocado toast. Grote kans dat je telefoon de boosdoener is.



Volgens onderzoekers van de University of British Columbia hebben mensen die met hun smartphone bezig zijn tijdens een etentje met vrienden of familie een minder gezellige tijd dan mensen die, nou ja, minder asociale klootzakken zijn.





Het onderzoeksteam stuurde 304 mensen samen met vrienden of familie naar een café en kregen daar willekeurig de instructie om hun telefoon op tafel te leggen of om ‘m juist weg te stoppen tijdens het eten. De groep die wel aan hun mobieltje mocht zitten, moest een vraag beantwoorden die ze toegestuurd kregen op hun telefoon terwijl ze hun eten bestelden. De groep zonder telefoons kreeg dezelfde vraag, maar dan op papier. Naderhand moest iedereen hun eetervaring beoordelen en aangeven hoe fijn ze het vonden. De onderzoekers kwamen erachter dat de telefoonbezitters meer afgeleid waren en (verrassend) meer verveeld waren dan de deelnemers zonder telefoon. De groep telefoonbezitters haalde ook minder voldoening uit het etentje met hun naasten.



“Mobiele telefoons kunnen heel handig zijn, maar ons onderzoek laat zien wat veel mensen al dachten,” zegt hoofdonderzoeker en promovendus Ryan Dwyer tegen Science Daily . “We beledigen niet alleen de mensen die we liefhebben als we in hun bijzijn hele tijd op onze telefoon zitten, we genieten ook minder van de hele ervaring dan wanneer we het apparaat weg zouden leggen.”

Hoogleraar psychologie en mede-onderzoeker Elizabeth Dunn is het met Dwyer eens en zegt dat “er echt aantoonbare voordelen zitten aan het wegleggen van je telefoon tijdens sociale interacties”.

Hoewel ze waarschijnlijk gelijk heeft, zijn er maar weinigen die het ook daadwerkelijk doen. In de inleiding van het onderzoek worden deprimerende cijfers van het Pew onderzoekscentrum aangehaald: negentig procent van de smartphonegebruikers heeft zijn mobieltje gebruikt tijdens zijn laatste sociale activiteit.

In 2012 ontdekte onderzoekers van de University of Essex in Engeland dat enkel je telefoon op tafel leggen al een negatieve impact kan hebben op gesprekken en de connectie tussen twee mensen. Dit vergroot op een minder ‘waardevol’ gesprek. “De aanwezigheid van een mobiele telefoon kan iemand afleiden van de persoon met wie die in gesprek is,” zegt hoofdonderzoeker Andrew Przybylski tegen The Telegraph . “Als je dit doet, haal je jouw aandacht weg van je gesprekspartner, en focus je je op andere zorgen en interesses.”

Maar het is nog niet te laat. Bevrijd je geest uit de smartphonegevangenis; voor jezelf en voor de arme ziel met wie je een voorgerecht deelt. En zeg nou zelf, heeft Instagram echt nog meer eetfoto’s nodig?